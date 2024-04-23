Стихийная свалка ликвидирована за считаные часы в Алматинской области

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Сразу на следующий день после выхода критического материала («Завалена мусором степь», «Казахстанская правда» от 19.04.2024 г.) на месте, где «красовались» горы бытовых отходов, представители властей устроили экстренный субботник, приурочив его к акции «Таза Қазақстан».

Как сообщила пресс-служба акимата Алматинской области, сопроводив информацию видеоотчетом, стихийная свалка была ликвидирована за считаные часы. Теперь от прежнего безобразия возле Турарских дач в Карасайском районе ничего не осталось.

Это, конечно, радует местных экоактивис­тов. Однако, считают они, на данном участке автодороги необходимо установить видеонаблюдение либо мусорные контейнеры, ведь в начале апреля здесь уже проводился субботник, после которого вновь образовалась несанкционированная свалка.

То есть регулярно проводимые работы по уборке территории приносят лишь временный эффект, а нерадивые дачники и жители окрестных сел продолжают мусорить.

К слову, это не единственное место в Алматинской области, где царит антисанитария. В соцсетях сейчас публикуют видеоролики, показывающие горы разбросанного мусора вдоль автотрасс, в зонах отдыха. По словам активистов, начался «сезон шашлыков»: на выходные жители городов и сел выбираются в горы на пикники, оставляют после себя множество бутылок, стаканов, пакетов, остатков еды.

– Так и образуются стихийные свалки, – констатирует заместитель председателя экологического совета Талгарского района, депутат районного маслихата Ержан Игибаев. – Бороться с ними все равно что с гидрой: одну свалку закопают – поблизости появляется другая. К примеру, мы несколько лет добивались закрытия несанкционированного полигона бытовых отходов, принадлежавшего ИП «Жан-Ару». Объект огромный, его площадь больше гектара. Весной прошлого года решением суда свалку законсервировали, но до сих пор не провели на ее месте рекультивацию.

В общем, участникам акции «Таза Қазақстан» предстоит еще много работы по наведению порядка на улицах городов и сел, в дачных массивах и прилегающих к ним территориях.

На днях в центре Конаева по инициативе областного управления культуры установили красочное панно, стилизованное национальным орнаментом. Оно собрано из бэушных пластиковых стаканов. Теперь этот «архитектурный» элемент служит площадкой для фотосессий.

Здесь же соорудили инсталляцию в форме рыбки. Арт-объект планируют использовать в качестве своеобразной мусорной урны. Таким креативным способом чиновники призывают земляков соблюдать чистоту, бережно относиться к родным местам.

– Если никто не будет убирать за собой, то повсеместные мусорные кучи станут обыденным явлением, – считает студент местного многопрофильного колледжа Ерлик Ганиулы. – Так нельзя! Думаю, чем больше молодежи будет участвовать в субботниках, тем лучше. Ведь те, кто вложил частичку своей души в общее дело по наведению чистоты, точно не станут бросать хлам где попало.

По данным акимата области, в акции «Киелі мекен» приняли участие свыше 75 тыс. человек. В их числе – сотрудники музеев, депутаты мас­лихатов, школьники, студенты, спортсмены и эковолонтеры. Благоустроено 850 историко-культурных объектов, собрано 7 500 тонн мусора.