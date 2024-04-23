Стихийная свалка ликвидирована за считаные часы в Алматинской области

Общество
196
Асет Калымов

Так отреагировали на публикацию нашей газеты

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Сразу на следующий день после выхода критического материала («Завалена мусором степь», «Казахстанская правда» от 19.04.2024 г.) на месте, где «красовались» горы бытовых отходов, представители властей устроили экстренный субботник, приурочив его к акции «Таза Қазақстан».

Как сообщила пресс-служба акимата Алматинской области, сопроводив информацию видеоотчетом, стихийная свалка была ликвидирована за считаные часы. Теперь от прежнего безобразия возле Турарских дач в Карасайском районе ничего не осталось.

Это, конечно, радует местных экоактивис­тов. Однако, считают они, на данном участке автодороги необходимо установить видеонаблюдение либо мусорные контейнеры, ведь в начале апреля здесь уже проводился субботник, после которого вновь образовалась несанкционированная свалка.

То есть регулярно проводимые работы по уборке территории приносят лишь временный эффект, а нерадивые дачники и жители окрестных сел продолжают мусорить.

К слову, это не единственное место в Алматинской области, где царит антисанитария. В соцсетях сейчас публикуют видеоролики, показывающие горы разбросанного мусора вдоль автотрасс, в зонах отдыха. По словам активистов, начался «сезон шашлыков»: на выходные жители городов и сел выбираются в горы на пикники, оставляют после себя множество бутылок, стаканов, пакетов, остатков еды.

– Так и образуются стихийные свалки, – констатирует заместитель председателя экологического совета Талгарского района, депутат районного маслихата Ержан Игибаев. – Бороться с ними все равно что с гидрой: одну свалку закопают – поблизости появляется другая. К примеру, мы несколько лет добивались закрытия несанкционированного полигона бытовых отходов, принадлежавшего ИП «Жан-Ару». Объект огромный, его площадь больше гектара. Весной прошлого года решением суда свалку законсервировали, но до сих пор не провели на ее месте рекультивацию.

В общем, участникам акции «Таза Қазақстан» предстоит еще много работы по наведению порядка на улицах городов и сел, в дачных массивах и прилегающих к ним территориях.

На днях в центре Конаева по инициативе областного управления культуры установили красочное панно, стилизованное национальным орнаментом. Оно собрано из бэушных пластиковых стаканов. Теперь этот «архитектурный» элемент служит площадкой для фотосессий.

Здесь же соорудили инсталляцию в форме рыбки. Арт-объект планируют использовать в качестве своеобразной мусорной урны. Таким креативным способом чиновники призывают земляков соблюдать чистоту, бережно относиться к родным местам.

– Если никто не будет убирать за собой, то повсеместные мусорные кучи станут обыденным явлением, – считает студент местного многопрофильного колледжа Ерлик Ганиулы. – Так нельзя! Думаю, чем больше молодежи будет участвовать в субботниках, тем лучше. Ведь те, кто вложил частичку своей души в общее дело по наведению чистоты, точно не станут бросать хлам где попало.

По данным акимата области, в акции «Киелі мекен» приняли участие свыше 75 тыс. человек. В их числе – сотрудники музеев, депутаты мас­лихатов, школьники, студенты, спортсмены и эковолонтеры. Благоустроено 850 историко-культурных объектов, собрано 7 500 тонн мусора.

#акимат #мусор #свалка #газета

Популярное

Все
В области Абай стартовала неделя «Жасыл аймақ»
Говорили – спорт, подразумевали – деньги
Мусороперерабатывающие заводы планируют создать во всех городах страны
Стихийная свалка ликвидирована за считаные часы в Алматинской области
В Алматы установлен новый рекорд посещаемости футбольного матча
Первый аэроплан пролетел над столицей 93 года назад
Школьное питание: какие жалобы поступают от детей и родителей
Открыли ящик Пандоры
Куда пропали стадионы и залы?
О поддержке врачей и вейпах
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Уральск: уровень реки может подняться в любой момент
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Возрождение культуры чтения – часть работы по интеллектуальному развитию нации
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Плотину на реке Аксай может прорвать
Токаев поручил до зимы построить дома для пострадавших в Костанайской области
Причину смерти Нукеновой пытается поставить под сомнение защита Бишимбаева
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
Пик паводка в Петропавловске еще не прошел
Молодые ученые создают полезные продукты в «цвете»
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»

Читайте также

Мусороперерабатывающие заводы планируют создать во всех гор…
В области Абай стартовала неделя «Жасыл аймақ»
Петропавловца наказали за фейк о плотине Сергеевского водох…
48 детей-тройняшек родилось в Казахстане за год

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]