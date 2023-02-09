СТО с автомобилями сгорела в Астане
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В Астане потушили крупный пожар на станции технического обслуживания, не дав ему распространиться на жилые дома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.
9 февраля в 13:57 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на улицу Айнакол, 149.
На месте огнеборцы уже через 5 минут установили, что на предварительной площади 200 квадратных метров горит одноэтажная СТО, пристроенная к частному дому. Также внутри станции полностью выгорели 2 автомобиля.
Пожарные не дали огню распространиться на близстоящие дома.
Пожар был локализован в 14:44, потушен в 15:25.
Жертв и пострадавших нет.