СТО с автомобилями сгорела в Астане

В Астане потушили крупный пожар на станции технического обслуживания, не дав ему распространиться на жилые дома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

9 февраля в 13:57 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на улицу Айнакол, 149.

На месте огнеборцы уже через 5 минут установили, что на предварительной площади 200 квадратных метров горит одноэтажная СТО, пристроенная к частному дому. Также внутри станции полностью выгорели 2 автомобиля.

Пожарные не дали огню распространиться на близстоящие дома.

Пожар был локализован в 14:44, потушен в 15:25.

Жертв и пострадавших нет.