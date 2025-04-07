Столетние галапагосские черепахи впервые стали родителями

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Пара находящихся под угрозой вымирания галапагосских черепах, которые живут в зоопарке американского города Филадельфия, впервые в жизни стала родителями. Сообщения об этом особенно радуют ученых еще и потому, что возраст обоих черепах — около 100 лет

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Зоопарк сообщил, что 27 февраля из снесенных самкой по прозвищу Мамочка яиц вылупился первый детеныш, затем быстро последовали остальные. Их вес составлял от 70 до 80 граммов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС.

Сотрудники зоопарка следят за состоянием других яиц, из которых в ближайшие недели могут появиться новые черепахи.

Ученые считают, что Мамочке 97 лет.

«Она появилась в зоопарке в 1932 году, а это означает, что любой, кто посещал зоопарк в последние 92 года, ее, вероятно, видел», — говорит руководительница зоопарка Филадельфии Джо-Элли Могерман.

Приятель Мамочки и отец детенышей по имени Абраццо переехал в Филадельфию относительно недавно, в 2020 году (до этого он жил в зоопарке Южной Каролины). Ученые считают, что своей партнерше он приходится почти ровесником: ему исполнилось 96 лет.

Сейчас новорожденных черепах держат вдали от посетителей, и они «нормально едят и растут», пишет зоопарк. Планируется, что они впервые будут продемонстрированы широкой публике 23 апреля, когда «исполнится 93 года с момента прибытия Мамочки в зоопарк» Филадельфии.

По сообщению Филадельфийского зоопарка, рождение детенышей галапагосской черепахи — первое подобное событие в его 150-летней истории, а Мамочка стала самым пожилым представителем своего вида, впервые в своей жизни ставшим матерью.

«Это важный этап в истории зоопарка Филадельфии, и мы очень рады сообщить об этой новости жителям нашего города, региона и всего мира», — пишет Могерман.

Галапагосские черепахи причислены к видам животных, находящихся на грани вымирания в живой природе. В американских зоопарка содержится менее 50 таких черепах.

Как пишет на своем сайте зоопарк Сан-Диего, галапагосские черепахи сохраняют способность к размножению в течение всей жизни. Точная продолжительность их жизни неизвестна, однако один из представителей этого вида сумел дожить до 171-летнего возраста.

#США #зоопарк #Черепаха

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