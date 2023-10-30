Столичная «Астана» одержала первую победу на групповом этапе Лиги конференций УЕФА

Единоличным лидером в нашей группе является чешская «Виктория Пльзень», набравшая 9 очков после трех побед кряду, а вот остальные коман­ды – хорватское «Динамо», косовский «Балкани», а также «Астана» – имеют по три очка.

После двух стартовых поражений от клубов из Хорватии (1:5) и Чехии (1:2) теперь уже экс-чемпион Казахстана наконец-таки одержал первую победу. А случилось это в Косово, где мы смогли обыграть местную команду со счетом 2:1.

Астанинцы забили первый гол уже на 7-й минуте усилиями армянского легионера Камо Оганесяна. Однако ровно через минуту пропустили мяч в свои ворота, когда у «Балкани» отличился полузащитник сборной Черногории Эдвин Куч. Тем не менее вся игра была сделана уже в первом тайме, когда победный гол на 23-й минуте хозяевам поля забил игрок сборной Казахстана Абзал Бейсебеков после розыгрыша углового.

После перерыва футболисты команды из Косово приложили максимум усилий, чтобы как минимум сравнять счет, но у них не вышло. Наша дружина смог­ла удержать натиск – порой героическими усилиями, а иногда нам улыбалась удача – и выйти победителем.

В другом же поединке в нашей группе хорватская команда уступила дома чешской дружине с минимальным счетом 0:1, а потому еще больше запутала турнирную таблицу. Теперь все команды проведут еще по три поединка, но уже в обратном порядке. Так, 9 ноября «Астана» дома примет «Балкани», а «Виктория Пльзень» на своем поле вновь «проэкзаменует» «Динамо».

Кстати, победа «Астаны» позволила Казахстану подняться в клубном рейтинге Европы. Теперь наша страна занимает 33-е место в обновленной таблице коэффициентов УЕФА. Что интересно – на данный момент у Казахстана в активе 11,250 балла, а вот на одну позицию выше нас именно Косово, у которого 11,291 балла. Лидером рейтинга УЕФА является Анг­лия – 93,178 балла, также в пятерку лучших входят Испания (79,614), Италия (75,855), Германия (73,624) и Нидерланды (57,100).