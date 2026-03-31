Ансамбль домбристов «Асыл мұра» столичного Центра активного долголетия завоевал главный приз на VIII Международном творческом конкурсе инструментального искусства в Бишкеке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.
Творческий коллектив мастерски исполнил на конкурсной сцене кюй Курмангазы Сагырбайулы «Адай», заслужив горячие аплодисменты зрителей. Вдохновенное исполнение ярко продемонстрировало высокий профессиональный уровень ансамбля.
Сегодня в составе ансамбля «Асыл мұра» более 30 талантливых пенсионеров. Руководит коллективом заслуженный артист Республики Казахстан, кюйши Батыр Темиралиев. Участники ансамбля дважды в неделю собираются на репетиции в отделении социального обслуживания Есильского района.
«В Кыргызстане прошел очень напряженный конкурс. Было много домбристов, кобызистов и сольных исполнителей. В качестве творческого подарка мы исполнили песню «Жылқышы». В составе ансамбля есть профессиональные музыканты — это артисты, которые раньше выступали в оркестре имени Курмангазы, а после выхода на пенсию продолжают заниматься творчеством. Ранее мы становились призерами конкурсов в Ташкенте, Таразе, Туркестане и Кокшетау», — рассказала художественный руководитель ансамбля Аманкуль Токбергенова.
Стоит отметить, что в этом году ансамблю домбристов «Асыл мұра» исполняется 5 лет. Коллектив, состоящий из представителей старшего поколения, отличается разнообразием репертуара и вносит большой вклад в популяризацию национального искусства.