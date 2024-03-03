Столичные пожарные спасли людей из горящего ЖК

Благодаря оперативным действиям столичных спасателей в ходе тушения пожара спасено 15 человек, в том числе семеро детей, передает Kazpravda.kz

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«2 марта столичные спасатели выехали по адресу улица Нажимеденова, 39 на поступившее сообщение о возгорании в квартире. По прибытию огнеборцев установлено, что в жилом комплексе "Эльбрус" горит квартира на четвёртом этаже. Благодаря оперативным, чётким и слаженным действиям пожарных спасено 15 человек жилого комплекса, из них 7 детей и эвакуируют 62 человека, из них 17 детей», - сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.

Два взрослых человека были спасены при помощи автолестницы АЛ-32, остальные тринадцать человек спасены по лестничному маршу. Самым младшим из спасенных оказался четырехмесячный ребенок.

На месте работали пожарные специализированной пожарной части №1 и пожарной части №10 ДЧС города Астаны.

Жители жилого комплекса "Эльбрус" выражают огромную благодарность нашим спасателям за оперативное тушение пожара и профессиональные и чётко слаженные действия наших пожарных при спасении людей.