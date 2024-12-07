Столичные волонтеры организовали Марафон добрых дел

Во всех районах города проводятся акции по уборке снега во дворах частных домов одиноко проживающих пожилых и многодетных матерей, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Волонтеры из числа студентов профессионально-технического колледжа города Астаны приняли участие в традиционной акции «Марафон добрых дел», помогая нуждающимся людям в расчистке придомовой территории от снега, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В зимний сезон во всех районах столицы проводятся акции по уборке снега во дворах частных домов одиноко проживающих пожилых и многодетных матерей.

При поддержке волонтеров одну из таких акций организовали в доме жительницы жилого массива Уркер в районе Нура, которая воспитывает 9 детей. Волонтеры расчистили двор от снега и помогли разгрузить уголь.

Добровольцы отметили, что забота о тех, кто нуждается в помощи – это общая ответственность, и каждый горожанин может внести свой вклад.

К слову, активисты «Астана жастары» помогают и работникам коммунальных служб, которые сутками напролет очищают город от снега. За их важную для столицы работу на постоянной основе волонтеры проводят акции по раздаче горячего чая и бауырсаков, чтобы таким образом поддержать и выразить благодарность за труд.