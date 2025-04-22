Обновления затронут территорию площадью более 15 тысяч квадратных метров – от монумента «Казахстанское солнце» до набережной реки Есиль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: акимат Астаны

В парке заменят старые и поврежденные гранитные плиты, проведут ремонтно-восстановительные работы уличной мебели, масштабную модернизацию инженерных сетей, включая ремонт освещения, декоративной подсветки и коммуникаций фонтанного комплекса.

Одним из главных элементов обновления станет аллея вдоль фонтана. Здесь высадят более 150 взрослых саженцев вязи и ели. Новые деревья придадут парку зеленый акцент и сделают пространство уютнее для прогулок.

На время работ пешеходную часть парка будут частично перекрывать, однако одна сторона аллеи останется открытой для посетителей.

Благоустройство парка проводится в рамках системной работы по озеленению и улучшению общественных пространств столицы.