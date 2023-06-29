Столичный ЦОН для юридических лиц переезжает

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В Астане ЦОН для юридических лиц с 1 июля переезжает на новый адрес, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Государственной корпорации «Правительство для граждан».



Теперь предпринимателей будут обслуживать по улице Сауран, 7. Ранее центр обслуживания населения располагался по проспекту Туран, 37/9.



Отметим, что в данном ЦОНе бизнесмены могут получить госуслуги без личного присутствия. Вместо них это будет делать персональный менеджер.



В госкорпорации также напомнили, что юрЦОН работает по будням с 9:00 до 18:00.