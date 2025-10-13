Крошечная Валлетта, столица Мальты, признана самой красивой столицей мира по версии журнала Condé Nast Traveller. Город занял первое место в рейтинге Readers’ Choice Awards 2025, опередив таких туристических гигантов, как Париж, Афины и Лиссабон, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на BILD

Фото: t.me/BILD_Russian

В голосовании участвовали более 182 тысяч читателей, оценивавших культуру, кухню и гостеприимство.

Валлетта набрала 97,33 балла из 100, став не только лучшим направлением Европы, но и главным городом мира для путешественников. Министр туризма Мальты Ян Борг заявил, что «эта награда отражает глубокую признательность путешественников к культурному наследию и гостеприимству мальтийцев».

Город размером менее одного квадратного километра представляет собой настоящий музей под открытым небом, в котором есть барочные дворцы, старинные крепостные стены, церкви и узкие улочки. Валлетта была основана рыцарями Мальтийского ордена в XVI веке и с 1980 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Столица Мальты известна и благодаря фильмам - здесь снимались «Гладиатор», «Троя» и первая серия «Игры престолов», где Валлетта стала прототипом Королевской Гавани.