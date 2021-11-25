Столкнулся с машинами, наехал на забор и опрокинулся в тоннель – страшное ДТП в Нур-Султане

Страшное ДТП произошло в городе Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции столицы.
«24 ноября в 00 часов 59 минут 21-летний водитель автомашины марки Hyundai H-1, следуя по улице Бараева в сторону улицы Уалиханова, не соблюдая боковой интервал, допустил столкновение с автомашиной марки Nissan Maxima. От удара совершил наезд на забор уличного ограждения и опрокинулся в тоннель, где столкнулся еще с одной автомашиной марки Toyota Estima», – сообщили в полиции.
В результате ДТП жертв и пострадавших нет.
В отношении водителя Hyundai возбуждено административное производство по части 1 статьи 610 КРКоАП. Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султана.