Стоматологи бьют тревогу

Вообще-то проблема возник­ла не сегодня, а еще в годы перестройки, когда в наши края хлынул поток вредной продукции: газировка, чипсы, искусственные сладости… Заметно это стало только спустя многие годы, и день ото дня ситуация усугубляется все больше. Масла в огонь подливает на глазах ухудшающаяся экология, а также со­временные гаджеты, чрезмерное увлечение которыми приводит к неподвижному образу жизни ребенка. Оказалось, что гиподинамия негативно сказывается не только на зрении и осанке, но и на развитии зубов.

Всего костанайские врачи выделяют несколько видов зубочелюстных аномалий среди детей. Сегодня они встречаются у 90% пациентов детских стоматологий. Разберемся с каждым по порядку.

Во-первых, в последние годы омолодился процесс прорезывания зубов. При нормальном развитии резцы появляются в шесть-семь месяцев, когда ребенок начинает сидеть, но сейчас уже стало даже привычным, что первый зубик начинает расти в три, а то и в два месяца. Это приводит к ранней смене молочных зубов – в пять-шесть лет вмес­то семи-девяти, что в конечном итоге формирует кучу других аномалий.

– Проблема в том, что коренные зубы крупнее молочных. При ранней их смене челюсть не успевает расти, и постоянным резцам, клыкам и молярам в зубном ряде просто не хватает места. Соответственно, зубы прорезаются неправильно – сверху либо сбоку. Это называется дистопия. Но есть и другой вариант – скученность зубов, то есть когда они вырастают друг за другом и расположены, как забор. Тогда сужаются челюс­ти, появляется ротовое дыхание, что может привести к такому заболеванию, как аденоидид. Часто подобные аномалии проявляются у детей-искусственников, а также у тех, кто долго сосет сос­ку или пальцы. Еще одна из причин – употреб­ление малого количества твердой пищи. Современные родители щадят своих детей, дают все мягкое. А чтобы челюстной аппарат развивался, он должен работать, то есть жевать и грызть побольше твердой еды: морковь, домашние сухарики, – говорит врач-ортодонт Костанайской детской областной стоматологии Дамиля Абишева.

Впрочем, дистопия и скученность могут возникнуть и по другой причине: из-за ранней потери молочных зубов, поэтому так важно лечить молочные резцы, клыки и моляры. Зачастую, чтобы не подвергать ребенка стрессу, родители предпочитают удалить больной зуб, руководствуясь принципом, что все равно со временем он выпадет. Но это неправильный подход. Под каждым молочным зубом есть зачаток постоянного, которому первый и придерживает место. А когда молочный зуб удаляют раньше срока, остальные начинают расходиться и закрывают место, предназначенное для зуба.

Также среди часто встречающихся зубочелюстных аномалий – четыре вида неправильного прикуса: открытый, дистальный, медиаль­ный и глубокий. Первая патология связана с образованием зазора между верхней и нижней челюстью, вторая характеризуется чрезмерным выдвижением верхнего зубного ряда по отношению к нижнему, а третий вид неправильного прикуса считается самым сложным и являет­ся точной противоположностью второго. Ну а последний – глубокий – характеризуется перекрытием всей коронки нижних зубов верх­ними, уменьшением нижней трети лица, дистализацией нижней челюсти. Такие патологии мешают ребенку правильно откусывать и пережевывать пищу, а также произносить отдельные звуки и слова. Многие дети шепелявят. Не говоря уже об эстетике.

– Все это поправимо. Конечно, это долго, сложно, но излечимо. Но важно все делать вовремя. Час­то родители ждут, когда поменяются все зубы, упуская момент. Детская ортодонтия начинается с шести лет. Мы используем различные пластиночные аппараты, капы, активаторы, которые помогают челюсти расшириться. Но в будущем мы не исключаем, что, возможно, нужна будет еще и брекет-сис­тема при сложных патологиях, потому что зубы, которые криво вышли, не могут найти своего правильного физиологического положения, даже если будет для них достаточно мес­та. Многое зависит от мотивации ребенка и родителей. Тот, кто носит аппараты, у того хорошие результаты, – утверждает Дамиля Абишева.

Ну и, пожалуй, еще одна патология, на которую стоматологи обратили внимание относительно недавно, – отсутствие зачатков постоянных зубов. В Костанайской области такая тенденция наблюдается у детей, проживающих в Рудном, Лисаковске, Житикаре и Аркалыке, то есть в городах, где активно ведется добыча ископаемых. Поэтому врачи и связывают такую аномалию с плохой экологией.

– В основном проблемы возникают со вторыми резцами. Когда молочный зуб выпадает, а постоян­ный долго не появляется, родители приезжают к нам, мы делаем снимки и видим, что зуба в кости вообще нет. Таким пациентам мы ставим пластины, удерживая мес­то, а когда ребенку исполняется 18 лет, можно воспользоваться услугами имплантолога. Неэстетично, когда идет первый резец и сразу клык. С нижней челюстью не так проб­лематично, можно и с тремя резцами прожить, а вот верхняя зубная дуга отвечает за улыбку, – пояснила врач-ортодонт.

В общем, факторов, влияющих на развитие зубов, зубных рядов и прикусов, очень много. Оказывается, значение имеет даже по­душка, на которой спит ребенок. Она не должна быть слишком высокой, чтобы во время сна не запрокидывалась голова, иначе челюсть будет формироваться неправильно. Для растущего организма важно и положение спящего: если ребенок ложится на бок, происходит вдавливание в кость, в результате формируется неправильный прикус. Так что в идеале нужно спать на спине, периодически меняя положение.

В целом хочется отметить, что развитие отечественной стоматологии за последние пару десятков лет шагнуло далеко вперед. Это одна из хорошо развитых сфер здравоохранения Казахстана. Но в основном за счет частного сектора. Впрочем, сегодня и государство старается не отставать: оснащение госклиник не уступает частным, а бывает, даже в разы превосходит. Кроме того, сейчас Правительство работает над восстановлением стоматологических кабинетов при школах, в советское время они доказали свою эффективность. Во многом благодаря мощной профилактике необходимость в лечении в то время составляла около 60%, сейчас она достигла 90%.