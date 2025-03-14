Стоматологи бьют тревогу

Общество
18
Валентина Мелехова, Костанайская область

Все чаще у детей выявляют зубные аномалии

фото из архива "КП"

Вообще-то проблема возник­ла не сегодня, а еще в годы перестройки, когда в наши края хлынул поток вредной продукции: газировка, чипсы, искусственные сладости… Заметно это стало только спустя многие годы, и день ото дня ситуация усугубляется все больше. Масла в огонь подливает на глазах ухудшающаяся экология, а также со­временные гаджеты, чрезмерное увлечение которыми приводит к неподвижному образу жизни ребенка. Оказалось, что гиподинамия негативно сказывается не только на зрении и осанке, но и на развитии зубов.

Всего костанайские врачи выделяют несколько видов зубочелюстных аномалий среди детей. Сегодня они встречаются у 90% пациентов детских стоматологий. Разберемся с каждым по порядку.

Во-первых, в последние годы омолодился процесс прорезывания зубов. При нормальном развитии резцы появляются в шесть-семь месяцев, когда ребенок начинает сидеть, но сейчас уже стало даже привычным, что первый зубик начинает расти в три, а то и в два месяца. Это приводит к ранней смене молочных зубов – в пять-шесть лет вмес­то семи-девяти, что в конечном итоге формирует кучу других аномалий.

– Проблема в том, что коренные зубы крупнее молочных. При ранней их смене челюсть не успевает расти, и постоянным резцам, клыкам и молярам в зубном ряде просто не хватает места. Соответственно, зубы прорезаются неправильно – сверху либо сбоку. Это называется дистопия. Но есть и другой вариант – скученность зубов, то есть когда они вырастают друг за другом и расположены, как забор. Тогда сужаются челюс­ти, появляется ротовое дыхание, что может привести к такому заболеванию, как аденоидид. Часто подобные аномалии проявляются у детей-искусственников, а также у тех, кто долго сосет сос­ку или пальцы. Еще одна из причин – употреб­ление малого количества твердой пищи. Современные родители щадят своих детей, дают все мягкое. А чтобы челюстной аппарат развивался, он должен работать, то есть жевать и грызть побольше твердой еды: морковь, домашние сухарики, – говорит врач-ортодонт Костанайской детской областной стоматологии Дамиля Абишева.

Впрочем, дистопия и скученность могут возникнуть и по другой причине: из-за ранней потери молочных зубов, поэтому так важно лечить молочные резцы, клыки и моляры. Зачастую, чтобы не подвергать ребенка стрессу, родители предпочитают удалить больной зуб, руководствуясь принципом, что все равно со временем он выпадет. Но это неправильный подход. Под каждым молочным зубом есть зачаток постоянного, которому первый и придерживает место. А когда молочный зуб удаляют раньше срока, остальные начинают расходиться и закрывают место, предназначенное для зуба.

Также среди часто встречающихся зубочелюстных аномалий – четыре вида неправильного прикуса: открытый, дистальный, медиаль­ный и глубокий. Первая патология связана с образованием зазора между верхней и нижней челюстью, вторая характеризуется чрезмерным выдвижением верхнего зубного ряда по отношению к нижнему, а третий вид неправильного прикуса считается самым сложным и являет­ся точной противоположностью второго. Ну а последний – глубокий – характеризуется перекрытием всей коронки нижних зубов верх­ними, уменьшением нижней трети лица, дистализацией нижней челюсти. Такие патологии мешают ребенку правильно откусывать и пережевывать пищу, а также произносить отдельные звуки и слова. Многие дети шепелявят. Не говоря уже об эстетике.

– Все это поправимо. Конечно, это долго, сложно, но излечимо. Но важно все делать вовремя. Час­то родители ждут, когда поменяются все зубы, упуская момент. Детская ортодонтия начинается с шести лет. Мы используем различные пластиночные аппараты, капы, активаторы, которые помогают челюсти расшириться. Но в будущем мы не исключаем, что, возможно, нужна будет еще и брекет-сис­тема при сложных патологиях, потому что зубы, которые криво вышли, не могут найти своего правильного физиологического положения, даже если будет для них достаточно мес­та. Многое зависит от мотивации ребенка и родителей. Тот, кто носит аппараты, у того хорошие результаты, – утверждает Дамиля Абишева.

Ну и, пожалуй, еще одна патология, на которую стоматологи обратили внимание относительно недавно, – отсутствие зачатков постоянных зубов. В Костанайской области такая тенденция наблюдается у детей, проживающих в Рудном, Лисаковске, Житикаре и Аркалыке, то есть в городах, где активно ведется добыча ископаемых. Поэтому врачи и связывают такую аномалию с плохой экологией.

– В основном проблемы возникают со вторыми резцами. Когда молочный зуб выпадает, а постоян­ный долго не появляется, родители приезжают к нам, мы делаем снимки и видим, что зуба в кости вообще нет. Таким пациентам мы ставим пластины, удерживая мес­то, а когда ребенку исполняется 18 лет, можно воспользоваться услугами имплантолога. Неэстетично, когда идет первый резец и сразу клык. С нижней челюстью не так проб­лематично, можно и с тремя резцами прожить, а вот верхняя зубная дуга отвечает за улыбку, – пояснила врач-ортодонт.

В общем, факторов, влияющих на развитие зубов, зубных рядов и прикусов, очень много. Оказывается, значение имеет даже по­душка, на которой спит ребенок. Она не должна быть слишком высокой, чтобы во время сна не запрокидывалась голова, иначе челюсть будет формироваться неправильно. Для растущего организма важно и положение спящего: если ребенок ложится на бок, происходит вдавливание в кость, в результате формируется неправильный прикус. Так что в идеале нужно спать на спине, периодически меняя положение.

В целом хочется отметить, что развитие отечественной стоматологии за последние пару десятков лет шагнуло далеко вперед. Это одна из хорошо развитых сфер здравоохранения Казахстана. Но в основном за счет частного сектора. Впрочем, сегодня и государство старается не отставать: оснащение госклиник не уступает частным, а бывает, даже в разы превосходит. Кроме того, сейчас Правительство работает над восстановлением стоматологических кабинетов при школах, в советское время они доказали свою эффективность. Во многом благодаря мощной профилактике необходимость в лечении в то время составляла около 60%, сейчас она достигла 90%.

#дети #стоматология #аномалия #зубы #стоматологи

Популярное

Все
Когда язык во всем опора
И новенький айфон в придачу
Мегаполис станет еще зеленее
Природа и мы
Получайте удовольствие
Гвардейцы готовятся к паводкам
Достигать поставленных целей
Чисто там, где этому учат
Казахстан и ЕС диверсифицируют практическое партнерство
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Новая платформа приграничного партнерства
Регионы должны находиться в режиме высокой готовности
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Путь творчества – путь новаторства
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Глава государства посетил праздничный концерт
Спасибо вам за подвиг!
Трамп может вывести американские войска из Германии
От культурного шока до успеха: история казахской девушки, открывшей бизнес в США
Для наших мам!
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Милад Карими завоевал «серебро» этапа Кубка мира в вольных упражнениях
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
«Смотрите, какая у меня тачка!»
Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин Казахстана с праздником 8 Марта
Возраст не помеха
Отработка на учениях – сноровка при наводнениях
В Австралии готовятся к мощному удару тропического циклона
Что в имени тебе моем...
По звериным тропам Алтая
В их руках – жизни людей
Одеждой идентичность подчеркнув
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни

Читайте также

Первый день IV заседания Национального Курултая: результаты…
Самые быстрые тазы соревновались в Карагандинской области
Заваленные снегом районы очищают в области Абай
Самовар – дело тонкое...

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]