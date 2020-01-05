Происшествия
Сторож сгорел на рабочем месте в Усть-Каменогорске
Жанат Тукпиев
В Усть-Каменогорске в крупном пожаре на территории крестьянского хозяйства погиб 52-летний мужчина, сообщает YK-news.kz.

"На территории крестьянского хозяйства сгорела отдельно стоящая сторожка. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Во время разведки помещения было обнаружено обгоревшее тело сторожа", – проинформировали в УЧС.

Не исключено, что возгорание связано с эксплуатацией отопительной печи или электрооборудования.

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