Сторож сгорел на рабочем месте в Усть-Каменогорске
Жанат Тукпиев
В Усть-Каменогорске в крупном пожаре на территории крестьянского хозяйства погиб 52-летний мужчина, сообщает YK-news.kz.
"На территории крестьянского хозяйства сгорела отдельно стоящая сторожка. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Во время разведки помещения было обнаружено обгоревшее тело сторожа", – проинформировали в УЧС.
Не исключено, что возгорание связано с эксплуатацией отопительной печи или электрооборудования.