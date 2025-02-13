Страховщики возместят $40 млрд убытков от лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Возмещение убытков происходит, по сведениям Financial Times, на фоне кризиса, охватившего страховой сектор штата Калифорния, откуда еще до нынешнего удара стихии был отмечен исход страховщиков «из-за ужесточения правил защиты прав потребителей и участившихся стихийных бедствий»

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Агенты по страхованию утверждают, что закон Калифорнии о защите прав потребителей стал слишком обременительным и не позволяет получать достаточную прибыль для работы в штате, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Предполагаемые страховые выплаты пострадавшим от лесных пожаров в округе Лос-Анджелес обойдутся мировой отрасли страхования почти в $40 млрд из более чем $250 млрд общего экономического ущерба.

Одна из крупнейших страховых компаний США American International Group еще три года назад прекратила предлагать новые полисы большинству домовладельцев в Калифорнии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и самых богатых жителях штата.

Агенты по страхованию утверждают, что закон Калифорнии о защите прав потребителей стал слишком обременительным и не позволяет получать достаточную прибыль для работы в штате. Это в конечном счете делает жителей более уязвимыми. Согласно информации компании Howden Insurance, количество страховых полисов, выданных "признанными" в штате компаниями, с 2019 по 2023 год сократилось на 340 тыс.

Крупнейшая частная страховая компания Калифорнии State Farm добивается от страхового регулятора штата безотлагательного повышения тарифа на 22%, чтобы помочь компенсировать расходы, связанные с январскими пожарами.

Напомним, катастрофические лесные пожары начались в Калифорнии в начале января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

Многие звезды Голливуда потеряли свои дома из-за пожаров.