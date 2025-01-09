Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе может превысить $50 млрд – AP

Мощные лесные пожары бушуют в Калифорнии с 7 января

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе по меньшей мере 5 человек погибли и более 1 тыс. строений разрушены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«По предварительным оценкам AccuWeather, ущерб и экономические потери от пожаров составили от $52 млрд до $57 млрд», — проинформировало агентство.

По словам губернатора Гэвина Ньюсома, штат задействовал более 1,4 тыс. пожарных для борьбы с возгораниями.

Огонь угрожает как минимум 28 тыс. домов, при этом пламя продолжает распространяться, появляются новые очаги.

Голливудских актеров эвакуируют. Также у пожарных нехватка воды. В зоне эвакуации находится 150 тысяч человек.

Кроме того, стало известно, что объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в Калифорнии.

По данным PowerOutage.US, почти 17 тыс. человек в округе Лос-Анджелес остались без электроэнергии.

В Лос-Анджелесе уже несколько месяцев не было осадков. По данным метеорологической службы, с 1 июля в городе выпало всего 4 мм осадков. Во вторник порывы ветра достигали 50-80 миль в час (80-130 км/ч).