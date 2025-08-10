Основные праздничные мероприятия пройдут на родине поэта – в области Абай. Кроме того, юбилейные торжества в честь нашего выдающегося соотечественника будут широко отмечаться во всех регионах Казахстана, а также за рубежом.

фото Юрия Беккера

Сегодня, когда мир стоит на пороге 5-й Индустриальной революции, а появление искусственного интеллекта стало свершившимся фактом, особую актуальность приобретает проблема духовного развития и познания. Исследованием этой проблемы всю свою жизнь и занимался выдаю­щийся философ, поэт и просветитель Абай Кунанбаев.

Наследие гениального сына казахского народа воплотило в себе широту мировоззрения и философии не только степной кочевой цивилизации, но и всего человечества. Поэт-философ воспевает в созданных им произведениях главные качества, присущие людям, и, обращаясь к ним, говорит: «Если хочешь быть человеком, избегай пяти вещей и к пяти стремись». Избегать, по глубокому убеждению Абая, следует таких пороков, как сплетни, обман, хвастовство, лень, транжирство.

А вот к чему, по мнению Абая, следует стремиться, так это к пяти положительным качествам – образованию, трудолюбию, глубокой мысли, умеренности и благожелательности. Именно эти качества, как призывал поэт, должны служить примером для подражания.

В контексте развития человечества данные качества одухотворенной личности до сих пор не потеряли актуальности. Абай неустанно занимался пропагандой этих важных положений, что в итоге нашло отражение в сформированном им учении о полноценном человеке.

Великий философ всегда ставил во главу угла духовное развитие, а человеческие потребности делил на потребности тела и души. При этом особо подчеркивая, что в первую очередь формируют и удовлетворяют человека лишь духовные запросы. В своих философских размышлениях поэт утверж­дал вечные истины о том, что тело временно, а душа вечна.

Мысли Абая, ставшие квинтэссенцией его глубоких размышлений, и сегодня не потеряли своего значения – они наполняются новым содержанием и служат возрождению духовно-нравственного сознания.