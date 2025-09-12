Страна ускоряет индустриализацию и цифровую трансформацию строительной отрасли

Ерсайын Нагаспаев, министр промышленности и строительства РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» особое внимание уделил развитию реального сектора экономики. Президент обозначил несколько приоритетных задач – производство конкурентоспособной продукции глубокой переработки, совершенствование работ по геологоразведке и придание нового импульса обрабатывающей промышленности.

В приоритете – редкоземельные элементы

В связи с этим министерство ускоряет меры по развитию специальных экономических зон (СЭЗ), доказавших свою эффективность. На каждый тенге бюджетных вложений сегодня привлекаются около 8 тенге частных инвестиций, а 1,4 тенге возвращаются в бюджет в виде налогов.

За годы работы СЭЗ в их рамках осуществлено 532 проекта общей стоимостью 10 трлн тенге, из них 85 проектов – с иност­ранным участием. Объем прямых иностранных инвестиций составил около 800 млрд тенге.

Необходимо сделать так, чтобы каждая специальная экономичес­кая зона приносила ощутимую отдачу в виде инвестиций, рабочих мест и технологий. Для этого в том числе следует ужесточить требования к инвесторам и прив­лечь к управлению проектами ведущие международные компании.

Отдельный приоритет – осуществление не менее трех крупных проектов по переработке редкоземельных элементов и других критически важных материалов. Отраслевым минис­терством определены четыре направления: батарейные материалы, производство материалов для полупроводников, жаропрочные сплавы для турбин, а также рециклинг постоян­ных магнитов. Уже подписаны соглашения о стратегическом партнерстве со странами ЕС, США, Японией, Южной Кореей и Китаем.

Среди конкретных проектов – запуск производства галлия мощностью 15 тонн в год, чис­того сульфата марганца (проект Taza Metal Technologies, продукция сертифицирована Tesla), графита для аккумуляторов (Sarytogan Graphite). Также будет налажено получение жаропрочных никелевых сплавов и рециклинг магнитов на базе «Жезказганредмета» и Ульбинского металлургического завода.

Геология и недропользование

Со следующего года Казахстан приступает к созданию современной цифровой карты недр. Для этого в 2025 году выделены средства на проект­но-сметную документацию. Карта будет включать данные аэрогеофизики, геохимии, спектрального анализа спутниковых снимков и других источников информации.

Важным шагом станет запуск в Астане международной аккредитованной геоаналитичес­кой лаборатории. На данный момент ведутся переговоры с RCI Inspection и PARAGON. При лаборатории разместят современные керно- и фондо­хранилища. Дополнительно в Жезказгане уже создано современное кернохранилище. В настоящее время рассматривается возможность его передачи в управление Национальной геологической службе.

На сегодняшний день оцифровано более 60% геологических данных, что составляет 2,7 млн единиц первичной информации за 2023–2024 годы. Полное завершение цифровизации запланировано на конец 2026 года. В работу также внедряются алгоритмы искусственного интеллекта для ускоренного анализа геоданных.

Важным элементом станет новый законопроект о геологоразведке и недропользовании, включающий 39 поправок в Кодекс «О недрах и недропользовании». Они уже прошли согласование в государственных органах и бизнес-сообществе, в ближайшее время будут внесены в Мажилис Парламента.

Модернизация ЖКХ

В сфере жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено внедрение механизмов доверительного управления объектами водоснабжения и водоотведения. Для этого будет подготовлено типовое соглашение, акиматы сформируют перечень объектов для передачи. Казахстан уже сотрудничает с международными компаниями Suez, Veolia и Aqualia. В Караганде, например, с Suez подписано соглашение по модернизации водоканала, включающее комп­лексный анализ и разработку плана модернизации.

В рамках национального проекта модернизация коммунального хозяйства будет проводиться с применением цифровых решений. Планируется масштабное оснащение приборами учета домохозяйств и объектов бизнеса, внедрение систем автоматизированного учета субъектами естественных монополий.

До конца текущего года завершится формирование правовой базы для Единой национальной цифровой платформы строительства. Она объединит все процессы – от планирования и экспертизы до контроля качества на этапе возведения объектов.

Внедрение единой цифровой платформы строительства позволит нам видеть картину отрасли в режиме реального времени – от первых проектных решений до сдачи объектов. Это обеспечит прозрачность, исключит излишнюю бюрократию и повысит качество жизни граждан.

Выполнение поручений Президента даст мощный импульс индустриализации, обеспечит приток инвестиций и создаст условия для нового качества роста экономики Казахстана.

Реализацию Послания Президента обсудили в Мангистау
Путь к технологическому прогрессу в армии
Приоритеты определены
Необходима нулевая терпимость к правонарушениям

