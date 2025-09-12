Страна ускоряет индустриализацию и цифровую трансформацию строительной отрасли
Ерсайын Нагаспаев, министр промышленности и строительства РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» особое внимание уделил развитию реального сектора экономики. Президент обозначил несколько приоритетных задач – производство конкурентоспособной продукции глубокой переработки, совершенствование работ по геологоразведке и придание нового импульса обрабатывающей промышленности.