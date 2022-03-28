Министерство образования и науки РК открывает страницу в социальной сети TikTok, сообщает Kazpravda.kz.

"Дорогие студенты и школьники! Вас в нашей стране более 4 миллионов (3,6 млн школьников и более 1 миллиона студентов колледжей и вузов). Мы хотим быть с вами на одной волне и знаем, что многие из вас проводят время в TikTok, который с каждым днем набирает популярность. Поэтому у министерства теперь тоже есть страница в TikТok www.tiktok.com/@bilim_gyly. Подписывайтесь на наш аккаунт и делитесь ссылкой с друзьями. Обещаем делиться полезной информацией, интересными видео, новостями и лайфхаками. Прямо сейчас пресс-служба готовит инструкцию, которая пригодится вам во время ЕНТ. Будем рассказывать о вас и для вас", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у МОН РК уже есть страницы в Facebook, Telegram, Instagram и Youtube.

"Там мы стараемся активно делиться с вами новостями в сфере образования и науки. Транслируем аппаратные совещания, вместе со спикерами отвечаем на ваши вопросы в прямых эфирах, рассказываем о талантливых учителях, преподавателях и ученых, о научных достижениях, конкурсах и мероприятиях, проводимых министерством. Открываем новые рубрики, чтобы вы узнавали как можно больше новостей и получали ответы на свои вопросы", – добавили в ведомстве.