Страны ОТГ будут сотрудничать в области оказания экстренной медпомощи

Международное сотрудничество,Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Впервые Центр экстренной медицины в Казахстане станет единой базовой площадкой для взаимодействия и оказания своевременной медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, пандемий, техногенных катастроф

Фото: пресс-служба МЗ РК

В Астане на базе Национального координационного центра экстренной медицины состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в области оказания экстренной медицинской помощи между странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии приняли участие министры здравоохранения стран ОТГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Как отмечается, подписание меморандума станет важным шагом на пути развития системы экстренной медицинской помощи на территории всех государств ОТГ, обмена профессиональным опытом и внедрения инновационных решений. В будущем планируется укрепление взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях и вывод систем здравоохранения тюркских государств на новый уровень развития.

«Наша санитарная авиация совершает в год свыше 2 тысяч вылетов по транспортировке пациентов внутри страны и за рубежом. В 15 регионах страны дислоцированы вертолеты, до конца года будут поставлены еще два новых вертолета медицинской авиации. Сегодня запланирован первый международный вылет в Южную Корею за нашим гражданином, который находится в критическом состоянии, он будет доставлен в республиканскую клинику в Алматы. Наша санавиация, в отличие от многих других стран, совершенно бесплатная и доступная для жителей отдаленных районов, оказывается за счет государства, за каждым вылетом стоит спасенные жизни наших граждан», - рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова после подписания документа.

Председатель правления Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК Ержан Адилбеков отметил, что данная площадка центра экстренной медицины позволит проводить совместные обучения специалистов из стран тюркского содружества.

«В частности, уже договорились с узбекскими коллегами провести мастер-классы на базе нашего симуляционного центра, где будем тренировать врачей скорой помощи навыкам оказания медпомощи по мировым стандартам. При нашем центре действует республиканский инсультный центр, который координирует службу по оказанию экстренной помощи больным в случае инсультов. В планах открытие экстренных центров по акушерству, токсикологии и другим направлениям», - сообщил руководитель НКЦЭМ. 

От стран-подписантов выступили следующие представители:

Джалалов Миралам Рагим оглы — директор республиканского Центра скорой медицинской и экстренной помощи Азербайджанской Республики;

Долонбаева Зуура Абдибаитовна — заведующая отделом медицинского образования и науки Министерства здравоохранения Кыргызской республики;

Адильбеков Ержан Боранбаевич — председатель правления Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК;

Доктор Битен Азиз Альпер — генеральный директор Департамента ЕС и иностранных дел;

Туляганов Даврон Бахтиярович — главный директор республиканского Научного центра экстренной медицинской помощи Республики Узбекистан.

Участникам мероприятия были представлены отделения клиники экстренной медицины, оснащенные новейшим оборудованием, возможности оказания высокотехнологичной медпомощи по всей стране, показаны новые борты санитарной авиации и автотранспорта.

#сотрудничество #медпомощь #меморандум #ОТГ

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