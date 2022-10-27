Страны СНГ будут выдавать друг другу беглых коррупционеров

26 октября в формате видеоконференции состоялось 7-е заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК), в состав которого входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Текущий год ознаменован председательствованием в Совете Республики Казахстан в лице главы Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова.

В течение года агентство совместно с компетентными органами стран-участниц Совета и Исполнительным комитетом СНГ провело большую работу по внутригосударственному и межгосударственному согласованию проекта Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, разработанного еще в 2008 году. По нему были достигнуты консенсус и взаимоприемлемая редакция.

14 октября 2022 года в Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ, в рамках которого руководителями стран было подписано указанное соглашение, которое по праву можно признать правовой основой деятельности Совета, акцентировали в ведомстве.

В Антикоре уточнили, что действие соглашения будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции, в частности будет:

- оказываться содействие по уголовным делам о коррупции;

- проводиться скоординированные и согласованные оперативно-розыскные, оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по коррупционным преступлениям;

- осуществляться сотрудничество в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, возвращения доходов от коррупции;

- создаваться и использоваться информационные системы в сфере противодействия коррупции;

- разрабатываться стратегии, программы и планы сотрудничества в сфере противодействия коррупции;

- осуществляться обмен результатами антикоррупционного мониторинга;

- повышаться квалификации кадров и др.

В ходе заседания МСПК стороны рассмотрели практику государств-участников в сфере противодействия коррупции, а также обсудили вопросы повышения эффективности международного сотрудничества при расследовании преступлений о незаконном обогащении и повышения квалификации работников антикоррупционных органов.

По итогам заседания решением МСПК председательство в Совете на период до очередного заседания передано Кыргызстану.