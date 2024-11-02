Страны ЦА укрепляют сотрудничество по противодействию коррупции

Международное сотрудничество
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С 30 по 31 октября т.г. в Астане прошла международная конференция, посвященная ускоренной имплементации Конвенции ООН против коррупции в Центральной Азии и 10-летию Антикоррупционной службы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото: t.me/antikornews

Мероприятие организовано Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) совместно с Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции.

В работе конференции приняли участие руководители антикоррупционных ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, депутаты парламента, представители администрации президента, дипломатических миссий, международных и общественных организаций, госорганов. По приглашению казахстанской стороны на мероприятии участвовал Комиссар Независимой комиссии Гонконга по борьбе с коррупцией.

Приветственное обращение руководителя администрации президента А. Дадебай участникам конференции озвучил заместитель заведующего отделом правоохранительной системы А. Дюсембеков.

С приветствием также выступили региональный представитель УНП ООН по Афганистану, Центральной Азии, Ирану и Пакистану Оливер Штольпе, комиссар независимой комиссии Гонконга по борьбе с коррупцией Д.Вy, директор Агентства по государственному финансовому мониторингу и борьбе с коррупцией Таджикистана С. Султонзода, директор Агентства по гпротиводействию коррупции Узбекистана А. Бурханов, замгенпрокурора Туркменистана А. Ныязлыев, замгенпрокурора Кыргызстана Н. Каимов.

На мероприятии обсуждены актуальные вопросы возврата активов, профилактики коррупции, цифровизации, участия гражданского общества в превенции коррупции, а также укрепления сотрудничества.

В своем выступлении председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жұмағали подчеркнул значимость международного сотрудничества, особенно в Центральной Азии.

Он отметил, что «Передовые стандарты, предусмотренные Конвенцией ООН против коррупции, служат ключевым ориентиром в реализации антикоррупционных реформ в Казахстане. Совместная работа важна для развития региона, особенно учитывая транснациональный характер коррупции. Здесь также важно взаимодействие и с другими антикоррупционными ведомствами зарубежных стран».

А. Жұмағали выразил признательность УНП ООН за поддержку и отметил, что создание региональной платформы будет способствовать развитию новых антикоррупционных мер и укреплению взаимодействия между странами.

В свою очередь Оливер Штольпе отметил, что «Региональная платформа для ускоренной имплементации Конвенции ООН против коррупции – это важный инструмент, который позволяет странам Центральной Азии объединить усилия в борьбе с коррупцией и укреплении верховенства закона. Благодаря партнерству между антикоррупционными ведомствами мы создаем условия для обмена знаниями и наилучшими мировыми практиками, способствуя укреплению партнерских связей и координации усилий для эффективного противодействия коррупции в Центральной Азии».

Конференция подтвердила приверженность стран Центральной Азии к укреплению международных связей в вопросах правовой помощи, экстрадиции и возврата активов.

В рамках форума Международной академией по борьбе с коррупцией (Гонконг) проведены тренинги по методам эффективной превенции, возврата активов и тактике финансовых расследований.

Реализация Конвенции ООН против коррупции будет продолжена в рамках Региональной платформы, а Казахстан и другие страны региона будут продвигать общие принципы прозрачности, подотчетности и добропорядочности в обществе.

#ООН #Антикор #конференция

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