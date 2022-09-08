Общество
Страшно такое произносить, но костанайская трагедия – предсказуемый итог провальной лесной политики
Галина Вологодская

Пожар – это война

«И бочка с порохом в кустах» – так называлась статья в «Казах­станской правде», в которой ученые и лесохозяйственники Восточного Казахстана прогнозировали крупные лесные пожары.

Все очевидно: цикл маловодных лет, жара, горючая, как порох, сухая трава, старые деревья, толстая подстилка из хвоинок, веточек, шишек… Причем засуха держится не первый год. На казахстанском Алтае, где, казалось бы, обилие рек, озер и ручьев, сегодня впору говорить о безводье – ушли ключи и родники, не пересыхавшие никогда, ни при какой жаре! Критически снизился уровень грунтовых вод.

Вид Ульбы и ее притоков вызывает шок, их уже и реками не назовешь. Русла оголились, с берега на берег можно пешком перейти. Что уж говорить о других, более засушливых регионах! Не надо специальных знаний, чтобы понять: любая искра, любой грозовой разряд – и лес заполыхает.

Напомню: «Казправда» поднимала проблему не раз, в июле я приводила такие слова лесников: «Нынешние пожары площадью 200–300 га покажутся легкой разминкой, если государство все оставит, как есть, если не будут приняты серьезные меры». Специалисты по полочкам разложили, что требуется прямо сейчас, экстренно. На время экст­ремальной пожарной опасности ввести запрет на посещение леса, окружить населенные пункты минерализованными полосами шириной 100 метров, как кольцами, – они будут рубежами, если огонь начнет подступать. Для каждого лесхоза, каждого лес­ничества разработать четкие инструкции: какую технику использовать, какие предприятия привлекать, сколько человек, на каком транспорте доставлять…

«Пожар – это война, – заметил опытнейший специалист, лесопромышленник Владимир Резанов. – Должны быть учения по типу армейских по взаимодействию лесхозов с местными предприятиями. Самое главное – вовремя выявить загорание и быстро задавить. Если дать огню разрастись, он становится катастрофой, тушить его очень тяжело».

Услышали тревогу лесников в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов? Отреагировали в республиканском Комитете лесного хозяйства и животного мира? Нет! Ни проб­лема высокой пожарной опас­ности, ни ухудшение состояния лесов, ни утрата престижности профессии лесника не получили отклика. Ведомство отмолчалось.

Сегодня Костанайская область переживает тяжелую трагедию. Почти 100 семей в лесных селах Аманкарагай и Озерное лишились всего: домов, имущества. Есть пострадавшие, к сожалению, не обошлось без жертв. Из 107 тыс. га лесного фонда сгорела почти половина. В тушении задействованы колоссальные ресурсы: семь воздушных судов, пять пожарных поездов, сот­ни пожарных машин и тяжелой техники, больше 2 тыс. человек. Тушат всем миром!

Уже понятно, что ущерб выль­ется в рекордную сумму. Смог и запах дыма доносятся даже до Усть-Каменогорска! Наверняка по итогам ЧС будет «разбор полетов» на уровне Правительства и, хочется верить, на уровне законодателей. Страшно такое произносить, но костанайская трагедия – предсказуемый итог провальной лесной политики.

Будем надеяться, что парламентарии наконец соберут слушания по лесной теме – с отчетами руководителей минис­терства и комитета, с оценками экспертов, ученых, специалистов. Разберутся, почему сегодня нет желающих работать в лесном хозяйстве, почему кричат SOS лесная наука и лесопромышленники. И главное – как впредь избежать подобных огненных катастроф.

В обновленной Конституции сказано, что лес, как и все природные ресурсы, является собст­венностью народа Казахстана. Будем надеяться, государство сможет объяснить гражданам, как собирается беречь зеленое богатство.

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