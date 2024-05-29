Страсти по Софье

Колонка обозревателей
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Аскар Бейсенбаев

На прошедшей неделе появилась информация о том, что Федерация фигурного катания на коньках РФ удовлетворила запрос казахстанской стороны на переход 17-летней уроженки Москвы Софьи Самоделкиной под флаг нашей страны.

А это значит, что Казахстан в определенный момент, чисто гипотетически, может подняться на верхние строки женского фигурного катания, так как эта спортсменка является одним из мировых лидеров в этом виде спорта. К этому можно отнести и тот факт, что многие ее конкурентки входят в состав сборной России, которая с марта 2022 года не может принимать участие в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

Для тех, кто не в курсе, напомним. В августе прошлого года многих удивило неожиданное сообщение о том, что серебряный призер Гран-при среди юниоров в Словении (2021), серебряный призер первенства России среди юниоров (2022), победитель финала Кубка России среди юниоров (2020), победитель мемориала Дениса Тена (2021) в соревнованиях юниоров, серебряный призер II этапа Гран-при России «Бархатный сезон» (2022), победитель V этапа Гран-при России «Волжский пируэт» (2022) и мастер спорта России, сменила спортивное гражданство с целью выступать за Казахстан. Она также известна тем, что является девятой одиночницей в мире, исполнившей четверной прыжок, и пятнадцатой, исполнившей тройной аксель на международных соревнованиях. Вторая женщина в истории, которая выполнила все четверные прыжки, кроме четверного акселя, на тренировках, и вторая российская (на тот момент) фигуристка, сделавшая тройной аксель и четверной сальхов в одной программе.

Самое интересное то, что Софья получила паспорт Казахстана на общих основаниях, так как ее мама родилась в Алматы.

«У меня в Казахстане много друзей, я провела там двадцать с лишним лет своей жизни. Все мое становление прошло в Казахстане. Я прекрасно знаю культуру и обычаи, до сих пор готовлю на все праздники бешбармак. Мы никогда не теряли связь с Казахстаном», – сказала мама Софьи Марина Самоделкина в интервью одному из изданий, при этом заявив, что ее дочь настроена выступать только за сборную Казахстана – как сейчас, так и в дальнейшем.

Конечно же, поначалу к данному переходу в России отнеслись очень негативно. Впрочем, были злопыхатели и в нашей стране, говорившие об очередной иностранке, которой лишь нужен флаг Казахстана, дабы иметь возможность выступать на международных соревнованиях. Кстати, специалисты, причастные к развитию фигурного катания в нашей стране, заявили о том, что никаких подковерных игр не вели и к данному переходу отношения не имели, но если поя­вится возможность, то, конечно же, будут рады получить такого сильного спортсмена.

Мнения у людей разные, но лично мне кажется, что мы не должны упускать такую возможность. Фигурное катание в последнее время получило второе дыхание в респуб­лике. Сейчас набирает мастерство алматинец Михаил Шайдоров. Появился Союз фигурного катания Казахстана. И Софья Самоделкина вполне может повторить путь Елены Рыбакиной, которая заставила весь мир говорить о нашей стране.

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#Спорт #фигурное катание #Софья Самоделкина

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