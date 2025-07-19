– Металлургия – сердце промышленности, основа экономики региона. Вклад металлургов в индустриальное развитие Казахстана неоценим. Сегодня металлургия остается ключевой отраслью экономики нашей страны, – отметил аким в своем выступлении области.

Около 60% промышленного потенциала региона приходится на базовую отрасль промышленнос­ти – цветную металлургию. На территории региона производится 100% цинкового сырья Казахстана и 70% аффинированного серебра. В регионе функционирует более 70 промышленных предприятий, 80% из которых – обрабатывающие.

Ульбинский металлургический завод – единственное предприя­тие в СНГ, которое выпускает танталовую продукцию, а также имеет уникальное производство уранового топлива для атомных электростанций мощностью 200 тонн урана в год. Особая гордость Восточного Казахстана – это предприятия, где выпускаются редкие и стратегически важные металлы. «Казцинк», Ульбинский металлургический завод, титано-магниевый комбинат, «Востокцветмет» и другие производства заслуженно считаются флагманами отечественной промышленности.

В акимате Костанайской области накануне прошла церемония вручения государственных и ведомственных наград, приуроченная ко Дню металлурга. Среди участников – первые лица региона, руководители и специалисты крупных горно-металлургических предприя­тий нашей области.

– Ваш труд, высокий профессионализм и преданность делу вносят свой неоценимый вклад в экономическую самостоятельность, развитие и процветание нашей страны, – отметил в своей поздравительной речи аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Сегодня горно-металлургическая промышленность – одна из главных отраслей в экономике региона. Как подчеркнул глава области, она опирается на собственную внушительную сырьевую базу – месторождения железной руды, меди, бокситов, золота. Благодаря этому регион входит в число ведущих в этой сфере. На этих предприятиях сегодня трудятся более 15 тыс. работников. Среди награжденных – слесари и дробильщики, инженеры и электросварщики, машинисты электровозов и тепловозов.