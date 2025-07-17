Директор Национального центра Жандос Болдыков познакомил гостей с деятельностью учреждения и озвучил предложения по организации совместных научных экспедиций и обмену опытом.

В ходе беседы стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества в области архивного и библиотечного дела, реставрации и научных исследований. Посол Хань Чуньлинь отметил, что Китай и Казахстан – страны с глубокими корнями, история которых тесно переплетается и которые на протяжении многих веков живут в дружбе. Также он подчеркнул важность совместной работы с Национальным центром рукописей и редких книг.

– Древние рукописи и книги – это стратегический культурный ресурс государства, – отметил Хань Чуньлинь. – В Китае такие манускрипты хранятся централизованно, с соблюдением необходимых условий. Рад видеть, что Национальный центр рукописей и редких книг проводит большую работу по выявлению и сохранению письменных источников. Археографическая деятельность и уникальная лаборатория по реставрации находятся на высоком уровне. Теперь мы сможем установить тесные связи с казахстанскими коллегами и работать вместе.

По словам руководителя Управления государственной политики и нормативно-правового регулирования Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК Салтанат Тащановой, в этом году подписан План конкретных действий между комитетом и Государственным архив­ным управлением КНР на 2025–2027 годы. Он включает ряд совместных мероприятий по развитию архивного дела и сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

В свою очередь Жандос Болдыков отметил, что Национальный центр рукописей и редких книг работает на основе высоких международных стандартов. Центр уникален тем, что занимается разными направлениями сохранения культурного наследия, сотрудничает с архивами, библиотеками, музеями и центрами реставрации. Одно из приоритетных направлений – археографические экспедиции по стране и за рубежом. Специалисты центра рукописей владеют арабским, персидским, китайским, английским и французскими языками, что позволяет беспрепятственно сотрудничать с коллегами из разных стран и работать в зарубежных фондах.