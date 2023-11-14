Стрельбу из ружья открыл по полицейским костанаец

В Костанайской области задержали пьяного водителя, стрелявшего по полицейским, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Костанайской области

12 ноября в 21:00 в Карабалыкском районе на автодороге Алматы – Екатеринбург, в районе поселка Приуральск, полицейские заметили автомашину «УАЗ», ехавшую без габаритных огней. Поведение водителя показалось подозрительным.

«На законное требование полицейских об остановке водитель не реагировал и, не справившись с управлением, съехал в кювет. Уходя от преследования, он несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сторону стражей порядка. Бросив машину, водитель скрылся с места происшествия, прихватив оружие. В районе объявили план «Сирена», личный состав был поднят по тревоге. В ходе розыскных мероприятий пьяного 35-летнего жителя района в квартире у его знакомой задержали с участием специального подразделения ДП Костанайской области», – рассказали в ведомстве.

Идут следственные мероприятия в рамках начатого досудебного расследования по уголовной статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Полицейские в ответ оружие не применяли, в происшествии никто не пострадал.

По делу изъяты двуствольное охотничье ружье (направлено на баллистическую экспертизу), патроны и алкоголь.

В тот же день правонарушитель был признан подозреваемым и водворен в ИВС Карабалыкского отдела полиции.

В полиции отметили, что задержанный ранее уже привлекался к административной ответственности за игнорирование законных требований полиции об остановке авто.