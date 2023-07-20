Пьяный житель Хромтау выстрелил в случайного прохожего

В Хромтау полицией задержан стрелявший в прохожего хулиган, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Актюбинской области.

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Как сообщается, около двух часов ночи на пульт 102 полиции города Хромтау поступил звонок о том, что во дворе дома по улице Жубанова неизвестный выстрелил в прохожего.

"На место происшествия был направлен наряд полиции. Капитан полиции Максат Дастан и старший лейтенант полиции Жылкайдар Жулдызбек обезвредили стрелявшего. Им оказался 50-летний житель Хромтау", - рассказали в ДП.

Выяснилось, что подозреваемый в пьяном виде, после ссоры с женой, вышел во двор многоквартирного дома и выстрелил в случайного прохожего, нанеся ему дробовое ранение плеча.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 293 УК РК "Хулиганство". Проводится досудебное расследование.