Необычный нож изъяли полицейские у жителя областного центра. Предприимчивый мужчина приспособил холодное оружие для стрельбы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области в ходе оперативных мероприятий задержали 61-летнего подозреваемого, у которого был изъят комбинированный нож, пригодный для стрельбы.

«Горожанин привлекается за сбыт наркотических средств. В ходе обыска в гараже оперативники обнаружили наркотики и нож, в рукоятке которого было вмонтировано приспособление для стрельбы боевыми патронами.

Согласно судебно-криминалистическому заключению, комбинированный нож является холодным оружием колюще-режущего действия. Вмонтированное в рукоятку устройство является специальным приспособлением для стрельбы пистолетными патронами 9 калибра», – рассказали полицейские.

У мужчины изъяли также более одного грамма гашиша.

Подозреваемый арестован, ведется следствие.