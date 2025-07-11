Создание центра тестирования «Казтест» – хорошая новость для жителей области.

– Проверить свои знания здесь смогут не только госслужащие – услуга доступна для всех желающих, – сообщила руководитель отдела управления культуры, развития языков и архивного дела области Эльмира Жанпейсова. – Заодно улытаусцы смогут на месте получить сертификат знаний, необходимый при трудоустройстве на работу в госорганы, не выезжая в другие регионы. Срок действия документа – 3 года. Ранее экзамен на знание государственного языка в регионе организовывали только раз в год, теперь же сдать его можно будет в любое время.

Центры тестирования «Казтест» очень востребованы, ведь официальный язык сложнее бытового. Тест определяет уровень владения языком и письмом. К тому же в регионе растет количество желающих бесплатно проверить свои знания. В 2024 году таковых оказалось около 200, а в текущем году – уже 500 человек. Причем 20 из них получили сертификаты.

– Мы предлагаем воспользоваться всеми широкими возможностями, которые государство предоставляет бесплатно, – это курсы, видеоконтент, учебные материалы, – отметила Эльмира Сарсенбаевна. – Учить язык можно ведь и постепенно.

Сотрудниками управления ежегодно проводится мониторинг, чтобы определить процент свободно владеющих казахским языком. Результаты в регио­не хорошие: доля жителей региона, владеющих госязыком, составляет 93%.

Особое внимание уделяется использованию государственного языка в качестве языка государственного управления. В связи с этим управлением культуры, развития языков и архивного дела, отделами культуры и развития языков городов и районов ведется постоянный мониторинг документооборота госучреждений. В текущем году были проведены проверки в трех таких структурах, еще три ведомства проверят во втором полугодии.

– К примеру, деловая переписка в госорганах должна вестись на казахском языке, – продолжает Эльмира Жанпейсова. – Совещания тоже следует проводить на государственном языке. Наш мониторинг показывает, что не всегда эти требования соблюдаются. На встречах мы разъясняем требования языковой политики.

Есть у сотрудников управления культу­ры, развития языков и архивного дела предложение и к предпринимателям. Речь идет о внимании к оформлению вывесок, меню, чеков, различных документов.

– Визуальная информация должна предоставляться на двух языках, – отмечает Эльмира Сарсенбаевна. – Но нужно понимать, что в регионе проживают люди, которые плохо говорят или вообще не понимают по-русски. Хотелось бы, чтобы они тоже имели возможность получить информацию об услуге на казахском языке.

Специалисты готовы помочь бизнесу в исправлении ошибок и неточностей. Кому-то нужнее консультации, а кому-то – методические учебные материалы. Такая работа проводится сотрудниками городских методических языковых центров управления.

Сотрудники управления культуры, развития языков и архивного дела предложили сотрудничество региональной палате предпринимателей «Атамекен», чтобы вместе исправить все недочеты.

– Хорошо, когда бизнесмен, открывая дело, стремится не только к выгоде, но и к безупречности во всем, – говорит Эльмира Жанпейсова. – Сегодня есть возможность брендирования вывесок для МСБ на казахском языке, чтобы отразить фирменный стиль компании. Такую помощь предлагает некоммерческая организация «Тіл Қазына». Допустим, человек запускает производство одежды или открывает магазин сувениров. Часто на вывесках ИП, ТОО можно увидеть собственные имена – свои или детей. А можно придумать название, которое будет красивым и даст понимание, в какой сфере работает конкретный предприниматель.

Звучное название всегда привлекает внимание, придает смысл, считает специалист. В области Улытау, ориен­тированной на развитие туризма, предпринимателям следует подумать о брендировании в первую очередь.

– Наше управление работает в соответствии с планом работы на 2023–2029 годы, утвержденном в рамках реализации развития концепции языковой политики, – продолжает Эльмира Жанпейсова. – В области три города и два района, в сфере развития государственного языка есть свои планы. Наш регион не проблемный касательно уровня владения казахским языком, но хотелось бы добиться максимальных результатов.

Чтобы популяризировать государственный язык, стимулировать людей к его изучению, управлением проводятся культурные мероприятия, конкурсы и фестивали на знание языка. К активному участию привлекаются не только школьники и студенты, но и журналис­ты, преподаватели.

– Работы предстоит еще много, – заключает специалист. – Главная задача – донести до земляков, что знание казахского языка важно для всех, а добиться лучших результатов можно только совместными усилиями.