Известный строительный супермаркет оштрафовали в Алматинской области

Адмнаказание последовало из-за разницы между реальной ценой товара и и ценником на витрине, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В сентябре житель Алматинской области оставил жалобу через платформу «Е-otinish» в департамент торговли и защиты прав потребителей региона. В своем заявлении гражданин сообщил, что товар, который он хотел купить в строительном супермаркете «Леруа Мерлен», был обозначен ценой 1 550 тенге.

Однако на кассе тот же товар с таким артикулом был продан за 2 880 тенге. На основании этой жалобы департамент по Алматинской области провел внеплановую проверку крупного строительного супермаркета.

В ходе внеплановой проверки было установлено, что в торговом объекте указаны два разных ценника. После проверки места, указанного в жалобе, выяснилось, что товар, находящийся снаружи магазина, является брендированным строительным товаром, но продавец указал на ценнике цену 1 550 тенге.

Согласно правилам внутренней торговли, продавец обязан продавать товар покупателю по цене, указанной на ценнике, размещенном на внутренних или внешних витринах торгового объекта. В случае продажи товара в РК по цене, превышающей указанную на ценнике, предусмотрена адмответственность.

По результатам внеплановой проверки ТОО «Леруа Мерлен» наложен штраф в размере 30 МРП. Администрация супермаркета воспользовалась правом оплатить 50% суммы штрафа.

Кроме того, руководству ТОО внесено предписание об устранений правонарушения.