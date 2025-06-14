Строительство коридора «Центр - Запад» с выходом на ТМТМ стартовало в Казахстане

Транспорт
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В Костанайской области дан старт строительству стратегически важного автодорожного коридора «Центр – Запад», передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Проект реализуется в рамках исполнения поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученного на IV заседании Национального курултая, и входит в планы Правительства по развитию транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны.

Начало работ состоялось одновременно в двух точках – в городе Аркалык и в селе Торгай Жангельдинского района Костанайской области. Строительство охватывает автодорогу по маршруту «Астана – Жантеке – Егиндиколь – Аркалык – Торгай – Иргиз» общей протяженностью 865 км.

Новый автомобильный коридор обеспечит прямое сообщение между центром и западом страны, а также создаст выход на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

Благодаря реализации проекта расстояние между Астаной и селом Иргиз сократится на 573 км. Одновременно работы ведутся на двух направлениях – из города Аркалык в сторону города Астана и из села Торгай в сторону села Иргиз. Это создаст мощный импульс для экономического развития прилегающих территорий и улучшения условий жизни местного населения.

Особое внимание при проектировании и строительстве уделено вопросам экологичности. В зонах миграции сайгаков предусмотрено изменение поперечного профиля дороги, что минимизирует барьерный эффект и обеспечит безопасное пересечение дороги животными. Пологий откос с заложением 1 к 10 создаст условия для свободного и беспрепятственного перемещения диких животных.

На церемонии старта вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев отметил значимость проекта для развития транспортной инфраструктуры, усиления транзитного потенциала Казахстана и повышения связности регионов.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов подчеркнул, что создание логистической сети станет важным фактором для развития региона, особенно южных районов области, и для страны в целом.

#транспорт #ТМТМ #коридор «Центр - Запад»

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