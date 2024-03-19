Строительство LRT в Астане: движение транспорта изменят по улице Сыганак

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Гостей и жителей столицы просят заранее планировать маршрут передвижения, передает Kazpravda.kz

Фото: CTS

С 21 марта в столице по улице Сыганак временно изменят организацию дорожного движения, передает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на CTS.

«Организация движения по улице Сыганак временно изменится согласно плану производства работ строительства LRT на участках, примыкающих к проезжей части магистралей», - говорится в сообщении.

С 21 марта по 6 апреля изменят движение на участке от ул.Казак радиосы до ул.Сауран для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок, ограничение будет действовать по южной стороне по направлению проспекта Мангилик Ел.

При этом для жителей ЖК «Номад» будет открыт проезд со стороны ул.Казак радиосы.

С 29 марта по 15 апреля – на участке от ул.Сауран до ул.Акмешит для выполнения работ по установке сборных балок, ограничение – по южной стороне по направлению проспекта Мангилик Ел.

С 21 марта по 25 мая – на участке от ул.Акмешит до ул.Туркестан для строительства станции 112 с интеграцией со зданием Абу Даби Плаза, ограничение по южной стороне по направлению проспекта Мангилик Ел.

С 21 марта по 1 мая на участке от ул.Туркестан до гостиницы «Пекин Палас» для выполнения работ по заливке монолитной балки, ограничение по южной стороне по направлению проспекта Мангилик Ел, при этом правоповоротный съезд от ул.Туркестан на ул.Сыганак остается открытым.

С 21 мая по 30 сентября – на участке от гостиницы «Пекин Палас» до проспекта Мангилик Ел для выполнения работ по устройству свай, ростверков и опор, путем сокращения полос движения в обоих направлениях.

С 21 марта по 31 декабря – на транспортной развязке по типу «полный клевер» Сыганак/Мангилик Ел будет ограничено движение со стороны проспекта Мангилик Ел, подъем на ул.Сыганак для строительства станции 113.

При этом сквозные передвижения открыты по улицам Сауран, Акмешит и Туркестан.

Гостей и жителей столицы просят заранее планировать маршрут передвижения и отнестись с пониманием к проводимым работам.

#транспорт #Астана LRT

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