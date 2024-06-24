Строительство ветровых электростанций обсудил Роман Скляр с китайским инвестором

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с вице-президентом China Power International Holding (CPIH) Ренагули Туэрди, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Основной темой переговоров стало продолжение реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в город Сиань (КНР) в мае прошлого года.

Китайская компания реализует в Казахстане проект по строительству ветровых электростанций (ВЭС) общей мощностью 1ГВт в Жамбылской и Павлодарской областях.

На встрече обсуждены конкретные вопросы технической реализации проектов. В их числе подготовка подстанций, необходимых мощностей и ход измерительных процедур.

В результате достигнута договоренность ускорить необходимые технические процессы для ввода проектов в кратчайшие сроки.