Строительство ветровых электростанций обсудил Роман Скляр с китайским инвестором

Международное сотрудничество, Энергетика, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с вице-президентом China Power International Holding (CPIH) Ренагули Туэрди, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Основной темой переговоров стало продолжение реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в город Сиань (КНР) в мае прошлого года. 

Китайская компания реализует в Казахстане проект по строительству ветровых электростанций (ВЭС) общей мощностью 1ГВт в Жамбылской и Павлодарской областях.

На встрече обсуждены конкретные вопросы технической реализации проектов. В их числе подготовка подстанций, необходимых мощностей и ход измерительных процедур.  

В результате достигнута договоренность ускорить необходимые технические процессы для ввода проектов в кратчайшие сроки.

 

#Правительство #Скляр #ВИЭ #ветровые станции

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