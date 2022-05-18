Общество
Строительству дороги и моста через реку Чаган всеми силами сопротивляются жители Уральска
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Из пункта А в пункт…

В Уральске в очередной раз общественность проголосовала против строительства автодороги и моста через реку Чаган.

Вот уже несколько лет данный проект вызывает жаркие споры между местной исполнительной властью и горожанами.

Областной центр развивается достаточно бурно. Одно из основных направлений – западное, на правобережье реки Чаган, где расположен поселок Зачаганск. На сегодня официально в нем проживают порядка 72 тыс. человек. Согласно генеральному плану города разработан проект детальной планировки микрорайона «Акжайык» площадью свыше 320 га, где будет построено более 900 тыс. кв. м жилья, а также соцобъекты. При вводе в строй этих площадей численность населения областного центра увеличится как минимум на 50 тысяч. В 2018-2019 годах на проведение инженерной инфраструктуры в новом микрорайоне выделено порядка 4 млрд тенге. Осенью прошлого года началось строительство нескольких многоквартирных жилых домов.

Чтобы снизить всевозрастающую нагрузку на две дороги, соединяющие поселок Зачаганск с основным городским массивом, местные исполнительные органы наметили строи­тельство еще одной магистрали, протяженность которой составит порядка пяти километров. Данным проектом предусмотрен также переход через реку Чаган. Принято решение, что проект будет реализован за счет средств недропользователей.

Строительство новой дороги и мос­та поддерживают жители поселков Зачаганск и Рыбцех – уже сегодня в случае ДТП на существую­щих дорогах образуются пробки. Несколько километров пути до цент­ра города занимают почти час. Но у общественников другое мнение.

Еще в 2019 году проект вызвал возмущение тем, что новая дорога должна пройти по лесному массиву городского парка культуры и отдыха, будут вырублены полторы тысячи деревьев. Документ направили на доработку. С того времени реализация проекта под бдительным контролем гражданских активистов.

В этот раз после корректировки проекта чиновники предложили два новых варианта. Главное – теперь строительство не заденет территорию парка. Но для этого необходимо вывести земли из гослесфонда.

По словам заместителя акима Уральска Асхата Кульбаева, стройка затронет небольшой лесной массив шириной 70 м и протяженностью 250 м. Будет снесено 1 130 деревьев. Проектом предусмотрена компенсационная посадка свыше 5 000 деревьев. Есть и спецтехника, позволяющая пересаживать взрослые деревья с комом земли.

Активисты вновь приняли предложения властей в штыки. Претензий высказано немало, начиная с того, что слушания объявлены с нарушениями. Согласно правилам, объявление должно быть размещено на сайте акимата города с приложением соответствующих документов. А там был только акт о выборе земельного участка из гослесфонда. Нет опубликованного скорректированного проекта. Представители экодвижения «Зеленый фронт» поставили на вид чиновникам то, что перевод земель из гослесфонда делается в исключительных случаях, и строительство местной дороги не подходит под эти критерии.

Выдержат ли двухполосные улочки в старом центре города мощный поток автомашин из нового микрорайона? Своевременно ли начинать строительство дороги сейчас, ведь неизвестно, когда будет возведен новый микрорайон? Будет ли обеспечен нормальный уход саженцам, чтобы они прижились? Общественники напомнили, что правобережье Чагана всегда было зеленой зоной, защищающей город от воздействия полигона твердых бытовых отходов.

Несмотря на небольшое число участников, представителям местной исполнительной власти пришлось выслушать и немало претензий, не касающихся проекта. В частности, уральцы отметили, что в часы пик перегружены не только дороги, ведущие в Зачаганск, но и многие основные магистрали города. Они требуют качественного ремонта и разгрузки от транзитного транспорта.

Большинством голосов проект строительства моста вновь отклонен. Лишь 12 участников слушаний из 34 проголосовали «за».

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