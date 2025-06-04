Фото: Ерлан Омар

Он один из ведущих специалистов в области футбольного судейства Европы – занимал ключевые позиции в Португальской футбольной федерации и Бельгийской ассоциации футбола, много лет сотрудничал с УЕФА, работая инструктором программы CORE, инспектируя судей в ведущих турнирах и участвуя в развитии судейского корпуса в Англии, Ирландии, Украине и Швеции. Сегодня он делится своим видением развития футбола в нашей стране.

– Каковы Ваши первые впечатления о состоянии судейства в футболе в нашей стране?

– Мы находимся в Казахстане около двух месяцев. Тем не менее уже просмотрели все матчи, начиная с первого тура чемпионата, а также розыгрыши Кубка и Суперкубка страны. Сразу же скажу, что судейство требует серьезного улучшения, и это ни для кого и не секрет. Основное внимание футбольной общественности в первую очередь сосредоточено на Премьер-лиге, где ошибки более заметны и потому получают широкий резонанс. Но в связи с этим стоит отметить, что и Первая лига, и Вторая лига, а также женское первенство тоже явно нуждаются в развитии. Это не новая проблема, насколько мы поняли, она накапливалась на протяжении многих лет.

– Каковы, по Вашему мнению, основные причины сложившейся ситуации?

– Факторов несколько. Один из важнейших – отсутствие систематического и профессионального обу­чения судей. Приведу пример: вы когда-нибудь видели футбольную команду, которая добилась успеха без регулярных тренировок? Это невозможно! А ведь наши судьи годами собирались всего один-два раза в сезон и дальше оставались предоставленными сами себе. Если мы требуем профессиональных стандартов от игроков и тренеров, которые ежедневно работают над результатом, то и судьям нужно обеспечивать такие же ресурсы и поддержку. Обучение и практика необходимы.

Меня, например, также удивляет, что некоторые судьи, работающие с VAR (система видеопомощи), не проходили специальной подготовки с момента получения сертификата, который им был выдан несколько лет назад. Казахстанская Премьер-лига очень «физическая» – в ней много контакта, грубых стыков и сильное давление на судей. Это добавляет сложности. К сожалению, атмо­сфера вокруг судейства явно не поддерживающая, что подрывает концентрацию и уверенность арбитров во время матчей.

Еще одна серьезная проблема – дезинформация в соцсетях. Судей часто несправедливо очерняют, а дискредитация не помогает развивать футбол. При этом мы признаем ошибки. Мы, пожалуй, единственные, кто оперативно публикует разъяснения по ошибкам судейства на сайте федерации. С момента нашего приезда судьи получают еженедельные оценки, которые влияют на назначения и карьерный рост, – это стандартная практика в профессиональном футболе.

– Какие сегодня меры принимаются для изменения ситуации?

– Мы полностью понимаем, что клубы, болельщики и медиа ждут быстрых результатов, но в судействе перемены не происходят мгновенно. Быстрых решений нет. Проблемы глубоки и формировались годами, поэтому для серьезной реформы тоже потребуется время. Тем не менее мы уже начали реализовывать ключевые шаги. Так, все матчи Премьер-лиги теперь оцениваются по критериям УЕФА. Это дает нам четкое представление об уровне судейства. Но, честно говоря, он пока не соответствует ожиданиям.

По состоянию на 7-й тур первенства страны (включая матчи Кубка Казахстана) около половины судейских работ оценены ниже стандарта. Однако в менее чем 10 процентах матчей VAR не смог скорректировать ключевые ошибки, и об этом многие не знают. Это наша исходная точка – мы не удовлетворены, но нацелены на поступательное улучшение.

Кроме того, мы с образовательной целью начали публиковать на сайте федерации разъяснения ключевых судейских решений. Мы выбираем те из них, которые помогут объяснить нюансы правил, а не просто фиксируем верные или ошибочные решения.

Самое важное – мы создали обу­чающую команду, которая разрабатывает и внедряет общенациональную образовательную программу для судей, помощников, специалистов VAR, наблюдателей и женщин-судей. Эта команда полноценно заработает на первом большом семинаре в начале июня, где мы запустим структурированное, регулярное обучение.

Сразу же хочу подчеркнуть: наш подход не про отдельных людей, он про создание новой системы прозрачного и профессионального судейства по стандартам УЕФА. Любой в футболе – клубы, официальные лица, судьи – может быть частью этой новой эпохи, если разделяет эти ценности. При этом любые попытки давления на судей или систему судейства не будут допущены. У нас есть твердая институциональная поддержка со стороны УЕФА и руководства КФФ для обеспечения честности этого процесса. Это структурная реформа, а не личный конфликт, и мы ее доведем до конца, несмотря на любые попытки ее подорвать.

– Появилась информация, что КФФ планирует привлекать иностранных судей. Это тоже часть вашей стратегии?

– Мы рассматриваем все возможные решения. В рамках обменных программ, позволяющих нашим судьям получать международный опыт и одновременно приглашать иностранных судей для работы в наших соревнованиях, такая прак­тика будет полезна для всех. Такое уже применяется во многих европейских странах. Наши судьи тоже получат от этого дополнительный опыт. Мы уже ведем переговоры с коллегами из других стран и планируем внедрение этой практики.

– У нас постоянно муссируется тема договорных матчей. Что вы скажете по этому поводу?

– Это реальная проблема, с которой борются во всем мире. Согласно отчету Sportradar Integrity Unit за 2024 год, Казахстан занял 4-е место в мире по количеству подозрительных матчей, особенно в Первой и Второй лигах. Это тревожный сигнал, и мы прекрасно осведомлены о ситуации. Насколько мне известно, КФФ уже находится в контакте с компанией Sportradar и готовится подписать соглашение о сотрудничестве, которое позволит получать оперативные отчеты о подозрительной букмекерской активности и аномалиях в матчах. Это станет постоянной частью сис­темы обеспечения честности КФФ. Но важно понимать: это не только проблема судейства! Честность спорта касается всех – судей, игроков, тренеров. Федерация футбола готовит целый ряд мероприятий по противодействию этому явлению, о которых будет объявлено в установленном порядке.

– Каковы же Ваши долго­срочные планы?

– Мы разрабатываем План развития судейства на 2025–2028 годы с четкими целями и сроками. Руководство федерации – президент и генеральный секретарь – нацелены на создание фундамента для будущего. Если мы хотим, чтобы в Казахстане были высококлассные судьи, их подготовка должна начинаться уже сейчас. Судейство – самая легкая мишень для критики в футболе, но оно должно восприниматься как неотъемлемая часть футбольной семьи. Судьи, тренеры, игроки и клубы должны работать вместе и соответствовать новым стандартам. Футбол развивается только при взаимодействии всех участников.

Одна из самых успешных программ, внедренных во многих странах, – это CORE (Центр совершенствования судейства), инициированная УЕФА в 2010 году для подготовки нового поколения арбитров. Мы планируем внед­рить эту программу во второй половине года, чтобы развивать молодых талантливых судей и повысить уровень подготовки тренеров судей. Я лично принимал участие в реализации этой программы в разных странах и видел ее эффективность.

Кроме того, в вопросах внутренней организации судейства нам тоже предстоит серьезная работа. Казахстанская федерация входит в Конвенцию УЕФА по судейству, которая устанавливает определенные стандарты и требования для всех федераций-членов. Мы будем адаптировать наши регламенты и процедуры в соответствии с ними. У нас есть поддержка со стороны УЕФА и его руководства, включая председателя Судейского комитета УЕФА, в вопросе повышения уровня судейства в Казахстане.

– Какой посыл Вы хотели бы донести до футбольного сообщества Казахстана?

– Наше послание, которое, кстати, мы передадим судьям на ближайшем семинаре, очень простое. Мы начинаем новую главу в судействе. Либо они примут эту новую философию, либо им будет очень трудно остаться в нашей команде. Все должны разделять наши ценности, основанные на стандартах УЕФА: профессионализм, прозрачность, честность, а также высокое качество работы. Это обязательные требования. Те, кто примет эти ценности, получат реальные возможности для профессионального роста – в том числе и на международном уровне.

За два месяца мы изучили ситуацию, выявили коренные причины и начали внедрять определенные решения. Так, первый семинар, намеченный на начало этого месяца, с арбитрами Премьер-лиги, помощниками, специалистами VAR и наблюдателями станет новой вехой. Мы проведем тесты физической подготовки, письменные экзамены и видео­тренинг. Среди ключевых тем разборов – эпизоды в штрафной, игра рукой, стыки, дисциплинарные санкции и позиционирование арбитров, причем с использованием как материалов УЕФА, так и матчей нашего чемпионата.

Также одна из главных задач – защита физической целостности игроков: в последние недели мы видим слишком много опасных подкатов и ударов локтем. Судьи будут ориентированы на международные стандарты, чтобы повысить общий уровень футбола в Казахстане.

И наконец, еще одна важная тема – УВАЖЕНИЕ! Уважение к судьям необходимо не только в профессиональном футболе, но и на любительском уровне, а также как пример для молодежи. Кампания UEFA Respect очень важна в этом отношении. Мы будем внед­рять протокол «Капитан – судья», согласно которому обсуж­дать решения с судьей на поле сможет только капитан команды и только в уважительной форме. В Европе этот подход поддержан тренерами и игроками – мы ожидаем того же и у нас.

Мы здесь, чтобы действительно изменить ситуацию. Федерация предоставляет нам необходимые инструменты. С помощью времени, командной работы и целеустремленности мы повысим уровень судейства в Казахстане и тем самым поможем развитию казахстанского футбола. Но многое зависит и от других сфер футбольной экосистемы.