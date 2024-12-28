Студенты Astana IT University исследуют цифровизацию финансовой безопасности

Цифровизация
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Свои проекты представили 46 команд, передает Kazpravda.kz

Фото: АФМ

Цифровизация финансовой безопасности стала объектом исследования студентов Astana IT University в рамках проведенного АФМ конкурса «Hackathon AITU PC Task 20».

Свои проекты представили 46 команд, куда вошли более 100 студентов.

Участники предложили свое видение в решении задач по направлению искусственного интеллекта и геймифицированному обучению. Все команды показали высокий уровень профессионализма и креативности.

Авторы лучших предложений и разработок поощрены и будут иметь возможность стажироваться в подразделениях АФМ, что будет способствовать развитию потенциала студентов, предоставляя им возможность работать над решением реальных задач.
Такие мероприятия помогают молодым специалистам развивать профессиональные навыки, которые в будущем будут востребованы в сфере цифровизации государственного управления и финансового мониторинга.

Отметим, что АФМ активно сотрудничает с Astana IT University (AITU), который зарекомендовал себя как передовое учебное заведение в области подготовки специалистов в сфере информационных технологий.
С 2021 года Агентство набирает студентов университета на стажировку и дуальное обучение, создавая уникальные возможности для будущих профессионалов.

Благодаря данной инициативе, только за последние два года отобрано более 50 студентов для стажировки и дуального обучения в АФМ РК. Часть из них приняты в штат АФМ РК, другие - в AML Academy.

Ключевым элементом сотрудничества является AITU Project Challenge — инновационная платформа, которая дает студентам возможность решать реальные задачи, близкие к тем, с которыми специалисты АФМ сталкиваются в повседневной работе.
Такой опыт сотрудничества является ярким примером успешной реализации дуального обучения в Казахстане, объединяя образовательный процесс с реальной профессиональной деятельностью.

Этот подход позволяет готовить студентов не только теоретически, но и практически, обеспечивая их востребованностью на рынке труда и возможностью работать в АФМ РК, AML Academy и других финансовых институтах.

#цифровизация #студенты #Astana IT University #финансовая безопасность

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