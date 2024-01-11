Субъекты фармрынка жалуются на непрозрачность предельного ценообразования на лекарства – сенатор

Сенатор Жанна Асанова в озвученном на пленарном заседании депутатском запросе констатировала, что в стране уполномоченными органами ведется непрозрачная работа по формированию предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам депутата, на протяжении длительного времени субъекты фармацевтического рынка поднимают вопрос непрозрачности формирования предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия, а также на систематическую задержку внесений изменений в приказы Министра здравоохранения РК с установленными предельными ценами.

В соответствии с правилами регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования производители лекарственных средств и медицинских изделий обязаны ежегодно проходить процедуру регистрации цены или перерегистрации утвержденной цены в государственной экспертной организации.

«В результате, создалась ситуация, когда производители, несмотря на то, что их устраивают предельные цены прошлых годов, вынуждены ежегодно проходить процедуры перерегистрации цены со всеми вытекающими сложностями: в виде сбора всех требуемых документов, потерей времени, финансов и т. д. При этом в Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» отсутствует обязательность ежегодного утверждения предельных цен. В итоге с 2021 года ни разу не были обновлены соответствующие приказы по ценам. Таким образом, создалась ситуация, когда производители ежегодно регистрируют цены, но приказы МЗ РК 77/96 с новыми предельными ценами могут быть не опубликованы, что ведет к задержке выхода на рынок Казахстана инновационных лекарственных средств и медицинских изделий, невозможности их поставки в рамках долгосрочных договоров и убыткам производителей, а также приостановлению либо закрытию ряда действующих производственных площадок. Кроме того, в виду задержки выхода приказов у отечественных товаропроизводителей возникают кассовые разрывы по обслуживанию текущих заемных обязательств перед банками второго уровня и Фондом «Даму», - заявила депутат.

Со своей стороны, подчеркнула Асанова, отечественные товаропроизводители фармпродукции проходят все процедуры, необходимые для начала поставки фармацевтической продукции - экспертиза, государственная регистрация, регистрация цены.

В связи с этим депутат требует исключить обязательную, ежегодную регистрацию цены или перерегистрацию зарегистрированной цены на лекарственные средства и медицинские изделия, ускорить принятие новых норм либо внести изменения и дополнения в приказы министра здравоохранения РК, так как производители не могут реализовывать продукцию по государственному заказу, в связи с тем, что до сих пор не утверждены цены на ряд их товаров.