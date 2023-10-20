Субсидии станет проще получить растениеводам

Сельское хозяйство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Минсельхоз РК упрощает процессы субсидирования в растениеводстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа «О внесении дополнений и изменений в приказ министра сельского хозяйства РК от 30 марта 2020 года № 107 «Об утверждении Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства». Документ разработали для исключения «электронных карт полей». По результатам проекта процессы субсидирования оптимизируют.

Ранее по действующим правилам для субсидирования растениеводства требовалось наличие «электронной карты полей», где фермеры перед подачей заявок на субсидирование заполняли севооборот. Из-за большого наплыва фермерам предоставили отсрочку до 31 декабря 2023 года.

«По растениеводству в этом году наблюдается рост объемов приобретаемых средств защиты растений, удобрений и высококачественных семян. Соответственно, растут и объемы субсидирования – речь идет о 110 тысячах заявок, из которых одобрены заявки более чем на 85 млрд тенге. В соответствии с действующими правилами введена отлагательная норма по внедрению «карт полей» до 1 января 2024 года.

Вместе с тем анализ ситуации показывает, что «электронная карта полей» в таком формате не имеет ни функционального, ни практического смысла, а лишь усложняет процедуры субсидирования. Поэтому министерство предлагает упросить процессы субсидирования в растениеводстве, исключив «электронную карту полей» и сохранив площади земельного участка, которые подтягиваются автоматически из автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК). Само приобретение препаратов и семян подтверждается и блокируется электронными счетами-фактурами.

При этом виды культур предлагается сгруппировать (к примеру, зерновые, бобовые и прочее), а также предоставить заявителю право самостоятельно выбирать культуры, используя усредненный норматив по каждой культуре. Такой подход позволит освободить фермеров от оцифровки «карты полей» и внесения севооборота», – поделились в Минсельхозе.

Вернуться к «карте полей» и севообороту станет возможным после завершения оцифровки земельных участков сельскохозяйственного назначения со стороны МСХ РК, расширения спектра распознавания культур «Қазақстан Ғарыш Сапары» и внедрения системы прослеживаемости в растениеводстве.

#сельское хозяйство #МСХ #АПК #субсидирование #растениеводство

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