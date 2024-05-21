Суд вынес приговор сутенерше Айке

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В Ауэзовском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении сутенерши Айки, именуемой "М" и ее подельника Т., передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда Алматы.

М. обвинялась в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества в особо крупном размере, а также в сводничестве по 52 эпизодам, группой лиц – в пособничестве в сводничестве по 12 эпизодам.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Суд установил, что М. в мае 2023 года незаконно приобрела мефедрон в особо крупном размере без цели сбыта и незаконно перевозила его с собой. При задержании сотрудники полиции изъяли из сумки подсудимой психотропное вещество.

Также М. в 2020-2023 годах с корыстной целью получения материальной выгоды группой лиц совместно с Т. занималась сводничеством, предоставляя девушек на оказание интимных услуг за деньги. От этих услуг М. получала проценты лично либо через своего пособника Т.

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов и другими материалами по делу.

М. вину признала частично, Т. - не признал.

При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами у М. раскаяние в содеянном, активное содействие раскрытию преступлений, наличие у нее малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств у М. не установлено. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание у Т., не установлено.

Решением суда М. признана виновной по части 4 уголовной статьи "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта", пункту 1 части 2 уголовной статьи "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество". По совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Т. признан виновным в соучастии, а также за организацию и содержание притонов для занятия проституцией и сводничество, ему назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.