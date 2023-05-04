Суд Астаны вынес приговор Гульмире Сатыбалды

Общество, Скандалы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Бышую супругу предпринимателя Кайрата Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

Фото: Kazpravda.kz

Суд признал виновной Гульмиру Сатыбалды в совершении самоуправства, организации похищения человека, и приговорил её к 7 годам лишения свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

«Суд установил, что Гульмира Сатыбалды в период с июня по сентябрь 2020 года оказывала морально-психологическое давление на потерпевшего Алагузова Т. и заставила его переписать принадлежащие ему 43,25% акций АО «Galanz Bottlers» от доверенных лиц последнего на свое доверенное лицо Джусупова А., причинив материальный ущерб на сумму более 6,5 млрд тенге.

Кроме того, в ночь с 1 на 2 октября 2020 года Сатыбалды Г. с помощью своего водителя и телохранителя Батыршаева М., а также Утебекова Р. организовала похищение своей бывшей помощницы Мекешовой А.

"Применив угрозу, обвиняемая принудила подписать договор купли-продажи 75% доли участия в ТОО «MaxiBottlers» (компания – держатель товарных знаков «Maxi»), в результате был нанесен материальный ущерб на сумму 375 000 тенге», – говорится в материалах уголовного дела.

По данным суда, вина Сатыбалды и двоих ее пособников - Батыршаева М., Утебекова Р. - доказана.

Суд приговорил Гульмиру Сатыбалды и пособника Батыршаева М. к 7 годам лишения свободы. В качестве отягчающего обстоятельства суд учел неоднократность уголовных правонарушений и особо активную роль в их совершении. Также внесено представление президенту о лишении Сатыбалды госнаграды.

Утебеков Р. приговорен к 5 годам лишения свободы.

Сообщается, что гражданский иск потерпевшего Алагузова Т. удовлетворен частично. В его пользу взыскана сумма ущерба в размере более 6,5 млрд тенге, путем возврата 43,25% простых акций и моральный вред в сумме 1 млн тенге.

Вместе с тем производство по гражданскому иску потерпевшей Мекешовой А. прекращено в связи с заключением медиативного соглашения и отказом от иска, добавили в суде.

#суд #приговор #обвинение #Гульмира Сатыбалды

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