Это не игрушка!

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Один из самых крупных приютов для собак в Костанае уже давно переполнен, оттого около 20 особей живут прямо на улице. Вдоль забора для них установлены будки. Те, что побольше, – на цепи, остальные, что называется, на самовыгуле. Они словно охранники. Как только я вышла из машины, стаей ринулись ко мне. Остолбенев от страха, стараюсь даже не дышать. Но вскоре понимаю, что все они вполне дружелюбные, ищущие хозяйской ласки и предлагающие поиграть.

– Они не агрессивные, можете даже погладить, – подтверждает волонтер.

Немного осмелев, воспользовалась советом, осчастливив небольшую рыжую дворняжку. И в то же мгновение, виляя скрученным хвостиком, она встала на задние лапы, выпрашивая очередную порцию эндорфина.

– Почему вокруг нас так много собак? – упреж­дает мой вопрос замдиректора «Надеж­да плюс kst» Ольга Соловьева. – Наш приют находится на территории садового общества. И все эти собаки – бывшие питомцы дачников. Весной они заводят собак, а осенью выкидывают как ненужную игрушку. Зачастую вместе с щенками подкидывают к нашим воротам. При этом многие недоумевают: почему мы сердимся на таких горе-хозяев? Мол, у вас же приют, и что тут такого, что вам собаку сдали? Ну вообще-то сдали – это когда передали в руки волонтерам, не поскупились на корм, на вакцину... А у нас приезжают и вышвыривают, даже не выходя из машины. А некоторые перед тем, как подкинуть очередную коробку, предварительно разбивают камеры, установленные по периметру. Мы уже сбились со счета, какое количество раз их чинили.

Периметр приюта огражден высоким забором, из-за которого периодически доносится разноголосый лай. Зайдя внутрь, понимаешь все масштабы катастрофы. Установленные на территории будки и вольеры забиты под завязку. Дворяне, как ласково зооволонтеры называют дворняжек, в основном живут в «коммуналке», разделяя один вольер на пятерых-шестерых. Отдельные «квартиры» лишь у кормящих и крупных собак.

Кстати, габаритные псы – еще одна головная боль зоозащитников. В последнее время в приюте их становится все больше. Они занимают много места, много едят. При этом выпуску в привычную среду обитания крупные особи не подлежат. А значит, они здесь постояльцы.

Возможно, навсегда здесь останутся и особи, которые прошли программу ОСВВ. В этом году тендер на отлов, стерилизацию и вакцинацию выиграла дружественная приюту компания, и ОО «Надежда плюс kst» взяло на себя организацию всех процессов. Так что территорию в 20 соток поделили на две части: примерно треть земли занимает пункт временного содержания, все остальное – приют. В общей сложности сейчас здесь содержатся около 300 животных. Примерно сотня особей отловлена по заявкам. Они уже стерилизованы и вакцинированы. Но что с ними делать дальше, зооволонтеры пока не придумали.

– Честно говоря, мы не думали, что у нас в стране узаконят эвтаназию бродяг. Потому что это полностью опровергает смысл закона об ответственном обращении с животными. Мы не намерены участвовать в этих убийствах, поэтому сейчас подали заявление с просьбой оставить у нас тех собак, которые прошли программу ОСВВ и сейчас находятся в нашем пункте временного содержания. Зачем их сейчас выпускать, если 20 июля их опять поймают и убьют? У нас подготовка базы к осуществлению программы ОСВВ заняла около двух лет, не говоря уже о баснословных вложениях. К примеру, ружье, которое стреляет снотворным и имеется лишь в костанайском приюте, обошлось в 1,5 миллиона тенге. И что теперь с этим всем делать? – задается вопросом Ольга Соловьева.

Что же касается животных, которые уже прошли стерилизацию и вакцинацию, а сейчас подлежат выпуску в естественную среду обитания, зооволонтеры планируют подыскивать для них ответственных людей, которые будут о них заботиться. Кстати, Костанайская и Алматинская области – единственные регионы, где есть система кураторства. Это бабушки, дедушки, есть даже молодые люди, которые присматривают и ухаживают за животными. Для примера – баба Роза, которая живет по улице Темирбаева, кормит семь собак. Они все с бирками, стерильны, регулярно обрабатываются от блох и клещей, у каждой есть своя будка. Но это будет возможно только с позволения местной власти. Пока же письмо зооволонтеров не рассмотрено.

Зооволонтеры говорят, что при сегодняшней численности животных в приюте его минимальная площадь должна быть в пять раз больше – около 1 га земли. Это позволило бы обустроить выгульную зону, а также организовать анималотерапию. Ведь животные могут приносить пользу людям, конечно же, при желании последних.

...После увиденного и услышанного в этот день я еще долго не могла уснуть, все думая о том, почему же люди так жестоки, что ими движет и о чем они думают, осознанно бросая тех, кого однажды приручили, на верную гибель? К сожалению, ни одного оправдания так и не нашла.