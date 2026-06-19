У дружбы четыре лапы

В приюте Андрея Исакова провели праздник для детей и животных так, как умеют только здесь: с яркими красками, смехом и сотнями внимательных глаз, которые в этот день смотрели на его главных героев – собак и кошек, все еще ждущих своих хозяев.

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Здесь можно было безнаказанно разрисовать целый автомобиль, съесть сладкую вату, обнять собаку и получить подарок. Получился праздник для детей и надежда для животных.

Фестиваль «Я и мой друг из приюта» собрал десятки семей. Пока дети бегали между площадками с аквагримом, аниматорами и фотозонами, организаторы подводили итоги конкурса рисунков. Целый месяц юные художники рисовали обитателей приюта – тех, кому больше всего нужны внимание и забота.

Сейчас в приюте живут около 1 200 собак и 300 кошек. Каждая со своей историей. Каждая – с надеждой. И хотя лето считается не самым удачным временем для пристройства животных, сотрудники верят, что и этот праздник подарит кому-то новый дом.

Особое внимание гостей привлекал летний кошачий балкон. Его пушистые обитатели грелись на солнце и с любопытством наблю­дали за происходящим.

– Нам хочется, чтобы дети видели в животных не проблему, а добро, – говорят организаторы. – Чтобы они учились заботе и состраданию.

Наверное, именно поэтому праздник получился таким теп­лым. Среди воздушных шаров, рисунков и музыки главным здесь оставалось не развлечение, а прос­тая мысль о том, что каждому нужен друг.