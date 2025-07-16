Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе судебного заседания представитель акционерного общества «Стройконструкция», юрист Галия Исаева сообщила, что предприятие оказало финансовую поддержку благотворительному фонду Перизат Кайрат, перечислив на его счёт 200 миллионов тенге, сообщает Kazpravda.kz

По её словам, руководство компании узнало о деятельности фонда через рекламу и видеоролики, размещённые в соцсетях, где были указаны необходимые реквизиты. Так, 2 мая 2024 года в организации запланировали оказать помощь людям, пострадавшим от последствий паводков. Спустя 8 дней указанную сумму перевели на счёт фонда.

Юрист также подчеркнула, что информация, размещённая в интернете, сыграла значительную роль в стремлении помочь гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Она добавила, что участие в благотворительной акции служило признаком стабильности и высокого уровня доверия населения.

«Почему я занесла рекламу шефу. Там была просьба Перизат Кайрат остановить кредиты, что-то такое там было. Это нас подкупило. Ведь люди находились в сложной ситуации», — пояснила она в суде.

Напомним, по делу Перизат Кайрат вчера допросили потерпевших и свидетелей по второму эпизоду – сбору средств для жителей сектора Газа. Самое крупное пожертвование - 200 млн тенге поступило от фонда «Асар-Уме».

Ранее Перизат Кайрат отказалась признавать вину в суде.