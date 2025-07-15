Президент фонда «Асар-Уме» рассказал о переводе 200 млн тенге Перизат Кайрат

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Асхат Нурмашев сообщил в суде, что сумму собрали неравнодушные казахстанцы для отправки гуманитарного груза жителям Газы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По делу Перизат Кайрат сегодня допрашивают потерпевших и свидетелей по второму эпизоду – сбору средств для жителей сектора Газа. Самое крупное пожертвование - 200 млн тенге - поступило от фонда «Асар-Уме», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24KZ

Глава фонда Асхат Нурмашев рассказал, что сумму собрали неравнодушные казахстанцы для отправки гуманитарного груза мирным жителям Газы.

По его словам, Перизат Кайрат убедила его, что у фонда «Біз біргеміз» заключён меморандум с посольством Палентины и даже есть доступ в международный хаб в Абу Даби, откуда идёт отправка грузов. В результате, деньги до конечной цели не дошли и возвращены не были.

Аналогичную историю рассказал Олжас Садык - предприниматель, который перевёл в фонд «Біз біргеміз» 83 млн тенге. Договор, правда, не заключали, деньги бизнесмен перевёл на основании устной договоренности с Перизат Кайрат.

В ходе заседания судья Сабыржан Каримов несколько раз снимал вопросы адвоката подсудимой, называя их нелогичными и некорректными, отметил телеканал.

Также ранее стало известно, что Перизат Кайрат отказалась признавать вину в суде. 

#суд #фонд #Перизат Кайрат #Асар-Уме

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