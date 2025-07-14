Подсудимая заявила, что не несет ответственности за фантазии следователей

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В столичном суде продолжается главное судебное разбирательство по делу общественницы Перизат Кайрат и ее матери Гани Алашбаевой, сообщает Kazpravda.kz

В ходе заседания прокуроры зачитали обвинительный акт, в котором указано, что экс-глава фонда и ее мать подозреваются по трем статьям УК РК, в том числе в мошенничестве в особо крупном размере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путём группой лиц по предварительному сговору» и легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путём группой лиц в особо крупном размере.

В ответ подсудимая Перизат Кайрат сказала, что не признает свою вину.

«Я не согласна с обвинительным актом. Простыми словами – в данный момент не несу ответственность за фантазии следователей. Мне предъявлено необоснованное обвинение. И так как суд только начинается, далее я по всем доводам буду отбиваться», – заявила она.

Ее мать Гани Алашбаева также отказалась признавать свою вину.

Ранее стало известно, что судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат будет частично проходить в закрытом режиме.

В ходе предварительного слушания подследственная Перизат Кайрат обратилась в органы прокуратуры с заявлением о якобы применении к ней физической силы со стороны сотрудника следственного изолятора.

Напомним, Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, которые потратила на себя, будучи главой благотворительного фонда.

Кроме того, она подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины. Суд арестовал ее недвижимость и имущество.

Также ранее было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

В рамках уголовного дела суд ликвидировал фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030.

В АФМ раскрыли все потраченные ею суммы на дорогостоящие покупки. Сообщалось, что Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

Там же добавили, что подозреваемая нарочно затягивала процесс ознакомления с уголовным делом.