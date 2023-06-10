Суд отправил под стражу бывшего депутата Мажилиса

Подозреваемого во взяточничестве экс-мажилисмена Нуржана Альтаева поместили под стражу на 2 месяца, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МИА " Казинформ ".

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В Астане суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении бывшего депутата Нуржана Альтаева. Его подозревают в получении взятки.

"9 июня 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Альтаева Н.", - говорится в сообщении специализированного межрайонного следственного суда Астаны.

По данным пресс-службы Антикора, бывший депутат Мажилиса подозревается в получении крупной взятки.

Нуржан Альтаев в разные годы занимал должности вице-министра сельского хозяйства, вице-министра труда и социальной защиты населения, был депутатом Мажилиса VI созыва.

В 2020 году он был исключен из партии "Nur Otan" за совершение действий, дискредитирующих партию и наносящих ущерб ее интересам, выразившихся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию.