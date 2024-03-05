Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве спортсменки из Актау

Фото из архива Валерии Шальновой

В межрайонном специализированном суде по уголовным делам Мангистауской области вынесен приговор подозреваемому в убийстве и изнасиловании 21-летней Валерии Шальновой.

Долгие 8 месяцев расследования и судебных процессов закончились обвинительным приговором. По информации адвоката потерпевшей стороны и ее родственников, судья назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года в колонии строгого режима. Обвиняемый, по словам родных Валерии, вину свою так и не признал.

— Чувство облегчения, к сожалению, этот приговор мне не принес. Наверное, сейчас это невозможно. Ни одно наказание не вернет мне ребенка. Тем не менее, мы считаем срок справедливым. Я благодарна всем, кто помогал в том, чтобы правда стала известна: нашим адвокатам, следственному отделу, средствам массовой информации, прокуратуре и судье. Этот человек так и не признал себя виновным, до последнего отрицал причастность к преступлению. Пытался выставить мою дочь самоубийцей, якобы она выпила алкоголь и после небольшой ссоры покончила с собой. Но в крови Валерии не было обнаружено ни грамма алкоголя или препаратов, — рассказала мать погибшей девушки.

Адвокат потерпевшей стороны также довольна вынесенным решением. Приговор был озвучен только сегодня и пока не вступил в законную силу. Ажар Абдил ожидает, что впереди у них апелляционные процессы.



— Суд признал виновным подсудимого, назначил 22 года лишения свободы. Потерпевшая сторона согласна с приговором. Мы благодарим суд и прокуратуру, которая поддержала обвинение. Кропотливая работа здесь была сделана следственной группой со стороны полиции. Подсудимый вел себя совершенно спокойно. Вину он не признал. Скорее всего, они будут обжаловать приговор, — рассказала адвокат.

Подсудимого признали виновным по ст. 99 части 2 подпункт 3 и 10, и статья 121 ч.1 УК РК «Насильственные действия сексуального характера». Это убийство в беспомощном состоянии и также это насильственные действия сексуального характера.

Также продолжается расследование по действиям сотрудников правоохранительных органов, которые подозреваются в превышении должностных полномочий. Данным делом занимается антикоррупционная служба региона.

Напомним, Валерии Шальновой был всего 21 год. Девушка вела активный образ жизни, занималась спортом, являлась двукратной чемпионкой Казахстана по рукопашному бою. Ее тело нашли 2 июля 2023 года в водозаборном канале в пригороде Актау.