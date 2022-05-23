Суд вынес решение по делу о поставленной учителем четверке школьнику в Павлодаре

В Павлодаре родители школьника обратились в суд из-за поставленной учителем четверки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavon.kz.

Отмечается, что суд встал на сторону ребенка. Оценку посчитали спорной и подлежащей пересмотру.

Как стало известно, в суд обратилась мама школьника, когда учителя отказались пересмотреть оценку.

В ходе судебного процесса выяснилось, что четверку за полугодие ребенку поставили необоснованно. В итоге это отразилось на годовой оценке - тоже четверка.

Судья подключил к делу Министерство образования и науки РК. Представитель ведомства посчитал, что оценку нужно пересмотреть, учитывая среднеарифметическое значение.

Как сообщили в павлодарском специализированном межрайонном административном суде, конфликт удалось уладить - стороны примирились.

На повторном заседании школьной комиссии спорную оценку пересмотрят.