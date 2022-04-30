Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт

Предложение Президента Касым-Жомарта Токаева провести референдум по новым поправкам в Конституцию можно оценивать, как исторический шаг в строительстве устойчивой государственной системы. Такое мнение высказал руководитель Центра изучения общественных процессов НАО "КИОР" Жумагул Жиембет, передает Kazpravda.kz.

Пакет политических реформ направлен на преодоление январского кризиса, ставшего следствием накопившихся социально- экономических проблем, и поставивший под угрозу независимость страны. Проведение референдума является одним из важных шагов в сторону демократизации общества и дальнейшей устойчивости политической системы. Важными аспектами предстоящих реформ являются - преодоление социального неравенства, стабилизация ситуации в стране, либерализация политической системы, и повышение благосостояния населения.

"Без преувеличения можно сказать, что эти шаги являются новым этапом в истории независимости, они более осмыслены и выстраданы с учетом опыта и ошибок. В любом случае Казахстан должен идти в ногу со временем, совершенствоваться и двигаться вперед. Конституция не догма, во многих странах мира вносятся те или поправки в этот документ, и надо учитывать этот опыт. Мы не должны отвергать возможности, которые открываются для развития нашей страны. Конституция должна предоставить равные возможности для всех слоев населения и для каждого гражданина в отдельности", - подчеркнул эксперт.

По его словам, изменения в Конституцию носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны. Одна из поправок предполагает упрощение регистрации политических партий, то есть, у граждан появляется реальная возможность через партийное поле участвовать в политической жизни страны. Одним из важных моментов является модернизация избирательного процесса. В первую очередь это возможность агитации в социальных сетях, что оправдывает развитие коммуникационных технологий, также регулирование деятельности наблюдателей на законодательном уровне и поправки о переходе к смешанной избирательной системе. Все эти изменения говорят о повышении политической конкуренции. Реформа партийной и избирательной систем открывают новые возможности для участия всех граждан в выборных процессах. В сущности, все эти реформы направлены на переход от суперпрезидентской власти к президентской власти с сильным Парламентом. Некоторые полномочия президента будут передаваться в законодательный орган. Также будут расширены полномочия маслихатов, предполагается экономическое укрепление регионов, внедрение местного самоуправления. Предполагается децентрализация власти, будет расширен уполномоченного по правам человека. Каждый гражданин сможет обратиться в Конституционный суд.

"Мы должны понимать, что необходимо, как сказал Президент, действовать уже сейчас без промедления. Предстоящие политические реформы вынесены из нашего опыта строительства независимого государства, нам надо подойти к этим вопросам очень серьезно. Мы должны тщательно и ответственно подходить к каждому решению. Без преувеличения, судьба нашей страны находится в руках каждого гражданина, начиная от министра до рабочего. Каждый человек должен осознавать, что от его голоса и позиции зависит строительство сильного государства, то есть, вникать в суть предстоящих конституционных поправок", - считает Жумагул Жиембет.

Политолог полагает, что сегодня должны усиливаться институты гражданского общества, СМИ, так как до каждого человека необходимо донести суть поправок, которые предстоит внести в Основной закон страны. Здесь надо отходить от бюрократии, от завуалированных предложений, и в первую очередь доносить информацию на доступном языке, чтобы каждый человек вникал, понимал их, и по возможности принимал участие в обсуждениях. Сегодня важна гражданская ответственность каждого казахстанца, государство готово услышать предложения каждого гражданина, учесть каждый голос. Общественность должна понимать, что каждый проект, законы, референдум, которые вносятся на обсуждение, необходимы для получения обратной связи. Исходя из этого, государство будет принимать те или иные решения. Таким образом, предстоящая политическая реформа будет проходить с привлечением широких масс населения страны. Изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления.

"Мало людей знают свои права, Конституцию, законы, поэтому всему обществу предстоит сделать своего рода качественный прыжок в повышении правовой и юридической грамотности. Нам требуется не столько повышение грамотности, сколько повышение осведомленности о своих правах, то есть, каждый гражданин.ю независимо от его социального положения, должен быть юридически подкованным. Всем необходимо начинать изменения именно с самого себя", - резюмировал спикер.