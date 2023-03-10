Судья скончался на рабочем месте в Уральске
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Со слов вызывавшего скорую, мужчина захрипел и упал без сознания.
Следственный судья Уральского городского суда Нурлан Губашев умер на рабочем месте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.
В департаменте полиции ЗКО информацию подтвердили.
Отмечается, что тело умершего не имеет признаков насильственной смерти.
В управлении здравоохранения ЗКО проинформировали, что вызов поступил сегодня в 09:48. Мужчине 1968 года рождения внезапно стало плохо на рабочем месте.
Со слов вызывавшего скорую, мужчина захрипел и упал без сознания.