Судья скончался на рабочем месте в Уральске

Со слов вызывавшего скорую, мужчина захрипел и упал без сознания.

Фото: Kazpravda.kz

Следственный судья Уральского городского суда Нурлан Губашев умер на рабочем месте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

В департаменте полиции ЗКО информацию подтвердили.

Отмечается, что тело умершего не имеет признаков насильственной смерти.

В управлении здравоохранения ЗКО проинформировали, что вызов поступил сегодня в 09:48. Мужчине 1968 года рождения внезапно стало плохо на рабочем месте.

Со слов вызывавшего скорую, мужчина захрипел и упал без сознания.